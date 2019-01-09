Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Giresunspor, Renan Foguinho ile anlaştı

, ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , çalışmaları kapsamında görüştüğü Renan Rodrigues Da Silva ile anlaşmaya vardı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 18:00
Giresunspor, Renan Foguinho ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Brezilyalı önlibero Renan Foguinho'yu transfer etti.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, orta saha oyuncusu Foguinho ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını belirtti.

Eren, transferin Giresunspor'a hayırlı olmasını diledi.

Teknik direktör Ümit Özat ile anlaşılan rakam üzerinde asılsız haberler yapıldığını da vurgulayan Eren, "Hocamız kulübümüzün bütçesine uyan makul bir rakama imza atmıştır. Tüm yardımcılarının maaşını kendisi ödemektedir." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresunspor, Renan Foguinho ile anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN