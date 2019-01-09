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, Rumen Tanase’yi kadrosuna kattı

Spor Toto 1’inci Lig takımlarından , Rumen oyuncu ’yi renklerine bağladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 10:47
Giresunspor, Rumen Tanase’yi kadrosuna kattı

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, Rumen oyuncu Cristian Tanase'yi renklerine bağladı.

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Giresunspor'da Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, Tanase ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladıklarını belirterek, "Anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Demir Grup Sivasspor ve Kardemir Karabükspor formalarını giyen, sezon başında Eskişehirspor ile anlaşan ancak bu ekibin transfer yasağı nedeniyle resmi sözleşme imzalayamayan orta saha oyuncusu Tanase, Giresunspor'un Antalya'da kampına katıldı.

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Giresunspor, Rumen Tanase’yi kadrosuna kattı
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