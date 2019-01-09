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Son dakika: 'da çifte ayrılık! Vainqueur ve Maicon...

'da Vainqueur, Fransa'nın takımına kiralanırken, Maicon sözleşmesi ise feshedildi.

Giriş Tarihi: 9.1.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 15:28
Son dakika: Antalyaspor'da çifte ayrılık! Vainqueur ve Maicon...

Antalyaspor iki yabancı futbolcusuyla yollarını ayırdı.

Kırmızı beyazlı takımda Fransız önlibero William Vainqueur, sezon sonuna kadar Monaco'ya kiralandı.

Brezilyalı sol kanat oyuncusu Maicon'un sözleşmesi ise karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Antalyaspor'dan iki futbolcunun ayrılığıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Antalyasporumuzun sözleşmeli futbolcularından William Vainqueur ve Maicon Marques ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmıştır.

1.5 yıldır formamızı başarıyla giyen Maicon Marques ile karşılıklı olarak görüşülerek sözleşmesinin feshi yoluna gidilmiştir. Çok ciddi sayılabilecek bir alacağından vazgeçen Maicon Marques'e verdigi hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz.

Diğer futbolcumuz William Vainqueur ise sezon sonuna kadar Fransa'nın AC Monaco takımına bir bedel karşılığında kiralanmıştır. Kulübümüzle 2020 yılı Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunan Vainqueur'e de ligin ikinci yarısında yeni takımında başarılar dileriz."

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Son dakika: Antalyaspor'da çifte ayrılık! Vainqueur ve Maicon...
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