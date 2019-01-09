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Son dakika: , 'i KAP'a bildirdi

çalışmalarını sürdüren 'da açıklamalar üst üste geliyor. Önce Marcao'yu borsaya bildiren sarı kırmızılar şimdi de sol bek 'in transferini açıkladı.

Giriş Tarihi: 9.1.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 15:09
Son dakika: Galatasaray, Emre Taşdemir'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, Bursaspor ile yollarını ayıran Emre Taşdemir'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 23 yaşındaki sol bekin bonservisi elinde bulunuyor.

Sarı kırmızılı kulüpten Emre Taşdemir'in transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Bu bildirim, Galatasaray'ın gün içindeki ikinci transfer açıklaması oldu. Sarı kırmızılılar Brezilyalı stoper Marcao'nun transferi için görüşmelere başlandığını da açıklamıştı.

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Son dakika: Galatasaray, Emre Taşdemir'i KAP'a bildirdi
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