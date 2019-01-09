Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Tatsız prova

Tatsız prova

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Tatsız prova
Belek kampında dün Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor ile kozlarını paylaşan Galatasaray, 3-1 öne geçmesine karşın sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Fatih Terim, takıma geç katılan Fernando Muslera ve bireysel çalışmalara başlayan Emre Akbaba dışındaki tüm oyunculara şans verdi. Satış listesinde yer alan Maicon, yine saç baş yoldurdu. Brezilyalı stoper, hatalı geri pasıyla ikinci golü Es Es'e ikram etti. Galatasaray'ın gollerini Sinan Gümüş, Yunus Akgün ve Erdal Akdari (kendi kalesine) attı. Eskişehirspor ise İbrahim Öner, Talha Erdoğan ve Utku Kızılkaya ile ağları havalandırdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatsız prova
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN