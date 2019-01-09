Tatsız prova

BUGÜN NELER OLDU

Belekkampında dün Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor ile kozlarını paylaşan Galatasaray, 3-1 öne geçmesine karşın sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Fatih Terim, takıma geç katılan Fernando Muslera ve bireysel çalışmalara başlayan Emre Akbaba dışındaki tüm oyunculara şans verdi. Satış listesinde yer alan Maicon, yine saç baş yoldurdu. Brezilyalı stoper, hatalı geri pasıyla ikinci golü Es Es'e ikram etti. Galatasaray'ın gollerini Sinan Gümüş, Yunus Akgün ve Erdal Akdari (kendi kalesine) attı. Eskişehirspor ise İbrahim Öner, Talha Erdoğan ve Utku Kızılkaya ile ağları havalandırdı.