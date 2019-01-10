Kendi kapılarının önünü süpürsünler

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'in ortak yönleri eleştiriyi sevmemeleridir. İkisinin dilinin kemiği yoktur.Başkan Cengiz 150 gün, Terim de 10 maç ceza aldı. İngiltere'yi örnek gösterip yıllardır, "Başkan işini, hoca işini yapar. Kimse kimseye karışmaz" diyenler, şimdi Cengiz ile Terim arasında sorun varmış gibi davranıyorlar. Kendi kapılarının önünü süpürmeyenler, başkalarının kapılarını dikizliyorlar.Diğer hocaların çalıştığı kulüplerle sadece iş ilişkileri vardır.BAŞKAN Mustafa Cengiz'i uzun yıllardır tanırım. Kanını kessen sarı-kırmızı akar. Kongrelerde de ateşli konuşmalar yaptığını bilirim. Ancak karakter olarak eleştirilmekten hiç hoşlanmıyor.Galatasaray başkanlığı zorlu günlerde hatta ağır eleştirilerin olabileceği ortamda da güçlü bir davranış sergilemeyi gerektirir. Yasaklar devrini artık geride bıraktık. Galatasaray yönetiminin işi sosyal medyayı takip etmek ve sosyal medyaya göre hareket etmek değildir.Galatasaray'ın kendi değerleri, örf ve adetleri vardır. Yasakçı bir zihniyet, eleştiriye tahammül edememek maalesef Galatasaray yönetiminin apoleti olmaya başladı. Eleştiriye sıcak bakmayan, sürekli tepki koyan ve yasaklarla eleştirisel düşünceleri engellemeye çalışan Galatasaray yönetimine İngiltere'nin efsane lideri Winston Churchill'in şu sözünü hatırlatırım: "Eleştiri belki güzel bir şey değildir ama gereklidir. Ağrı ile aynı işi görür. Çünkü ağrı da vücutta bir arıza olduğunu haber verir."Fatih Hoca savunmaya ısrarla sol ayaklı bir stoper istiyordu. Brezilyalı Marcao 22 yaşında genç bir stoper. Sol ayağını da iyi kullanıyor. Teknik becerisi yüksek olduğu için geriden oyuna topla katılabiliyor.Ben Serdar'ı zaten stoper olarak Bursa'da oynarken de beğenmiyordum. Serdar'ın savunmadan topla oyuna çıkışı çok zayıf. Pas verme yeteneği yok. Serdar fizik gücüyle oynayan bir stoper . Ama dünya futbolunda artık stoperlerin geriden oyuna katılması isteniyor. Popescu, Ujfalusi örneği gibi Marcao'nun da bu anlayışla transfer edilmek istendiğini biliyorum.Şimdi Serdar'a sahip çıkıp Marcao'yu eleştirenlerin amacı, bağcıyı dövmektir. Devre arası oyuncu almak zor. Yeni golcü ya da golcülerin önümüzdeki hafta Galatasaray'da olacağını düşünüyorum. Ağustos ayından beri santrfor eksikliğini iliklerine kadar hisseden teknik heyetin arzusunu yönetim çok önceden bitirmeli, Antalya kampında beklenen ve özlenen golcü olmalıydı. Golcü transferi geç kaldı. Bildiğim kadarıyla yeni golcü hazır gelecek.Batshuayi'nin kalitesini asla tartışmam. 25 yaşındaki Belçikalı yıldız kendini futbola verdiğinde bir takım için çok güçlü bir silah olur. Ancak Batshuayi'nin sık sık arıza yapan bir yapısı olduğu söyleniyor. Fatih Terim'in kaliteli ama arızalı oyuncuları yönetme gibi ilginç bir becerisi var. Terim yine de Valencia Teknik Direktörü Marcelino'nun Belçikalı yıldızla ilgili olarak söylediği "Bazı nedenlerden ötürü Batshuayi'ye sabrım kalmadı. Herkesin iyiliği için Batshuayi'yi göndermek istiyoruz" sözlerini dikkate almalıdır.