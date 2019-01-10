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'den yaylım ateşi

, hakkındaki eleştirilere çok sert çıktı: "TFF 'hakemleri yedirmem' diyor. Ben de diyorum ki hiçbir hakem G.Saray'dan büyük değildir. Ben, kulüp tarihini biliyorum, bana buradan vuramazsınız."

Giriş Tarihi: 10.1.2019
Mustafa Cengiz'den yaylım ateşi
Galatasaray Kulübü'nde dün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında sert eleştirilerle karşılaşan Başkan Mustafa Cengiz şunları söyledi:
* Gelirlerimizi Türkiye'de ilk defa 1 milyar TL seviyesine çıkardık. Göreve başladığımızda devlete 199 milyon TL borcumuz vardı. 130 milyon TL vergi borcumuzu ödedik. Kalan borcu da yapılandırdık.
* Ocak sonunda 2018 raporlarını sunduğumuzda, sevindirici haberler vereceğiz.
* TFF ve TBB kulüplerin borçlarının yapılandırılması projesine bilmeden laf söylüyorlar. Ziraat Bankası işinde önce kısa vadeli, sonra uzun vadeli borçlar ödenecek.
* F.Bahçe galibiyetinden sonra bizden 20 kat bütçesi olan diyeceğime "20 yıllık Galatasaray Basketbol tarihinin en önemli anı" dedim. Ben, G.Saray'ın tarihini biliyorum, bana buradan vurmaya çalışmayın.
* TFF ile hiçbir sorunum yok. Ancak orada edilen laf bize edilmiştir. Diyorlar ki 'Hiçbir hakemimi yedirmem, kimseye vermem' Ben de diyorum ki, hiçbir hakem Galatasaray Kulübü'nden büyük değildir.

İBRAHİMOVİC'İ ALIRDIM
* Gelir hanelerine bakın futbolcu almadım. İstesem Ibrahimovic'i alırdım. Uğraştığımı da bilin.
* Forvet almadık diye bizi eleştirdiler, 4 forveti olandan daha fazla gol atmışız. Bu da Allah'ın hikmeti işte!
* Rizespor Başkanı'na plaket konusuna gelelim. Maçtan çıktıktan sonra çok çirkin bir konuşma yaptı. Biz bunu ön göremeyiz. Fakat keser döner sap döner.
* Transfer yapmak basit iş. Oyuncunun istediğini ver sözleşmeyi koy 10 dakikalık iş. Sonra ne yapacaksınız? Biz kulübü kuruş zora sokmuyoruz.
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Mustafa Cengiz'den yaylım ateşi
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