Mustafa Cengiz'den yaylım ateşi

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Kulübü'nde dün ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında sert eleştirilerle karşılaşan* Gelirlerimizi Türkiye'de ilk defa 1 milyar TL seviyesine çıkardık. Göreve başladığımızda devlete 199 milyon TL borcumuz vardı. 130 milyon TL vergi borcumuzu ödedik. Kalan borcu da yapılandırdık.* Ocak sonunda 2018 raporlarını sunduğumuzda, sevindirici haberler vereceğiz.* TFF ve TBB kulüplerin borçlarının yapılandırılması projesine bilmeden laf söylüyorlar. Ziraat Bankası işinde önce kısa vadeli, sonra uzun vadeli borçlar ödenecek.* F.Bahçe galibiyetinden sonra bizden 20 kat bütçesi olan diyeceğime "20 yıllık Galatasaray Basketbol tarihinin en önemli anı" dedim. Ben, G.Saray'ın tarihini biliyorum, bana buradan vurmaya çalışmayın.* TFF ile hiçbir sorunum yok. Ancak orada edilen laf bize edilmiştir. Diyorlar ki 'Hiçbir hakemimi yedirmem, kimseye vermem' Ben de diyorum ki, hiçbir hakem Galatasaray Kulübü'nden büyük değildir.* Gelir hanelerine bakın futbolcu almadım. İstesem Ibrahimovic'i alırdım. Uğraştığımı da bilin.* Forvet almadık diye bizi eleştirdiler, 4 forveti olandan daha fazla gol atmışız. Bu da Allah'ın hikmeti işte!* Rizespor Başkanı'na plaket konusuna gelelim. Maçtan çıktıktan sonra çok çirkin bir konuşma yaptı. Biz bunu ön göremeyiz. Fakat keser döner sap döner.* Transfer yapmak basit iş. Oyuncunun istediğini ver sözleşmeyi koy 10 dakikalık iş. Sonra ne yapacaksınız? Biz kulübü kuruş zora sokmuyoruz.