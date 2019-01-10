Portekizli antrenör Marcao'yu Sabah'a değerlendirdi

Aradığı stoperi Portekiz'de bulan Galatasaray, Chaves'te oynayan Marcao'yu kadrosuna kattı. 22 yaşındaki savunmacı ile resmen anlaştığını KAP'a bildiren sarı-kırmızılılar, oyuncuyu yarın İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirip sözleşme imzalatacak. Marcao için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenilirken, bu sezon yaptığı çıkışla dikkat çeken sambacıyı Portekizli antrenör Tiago Estevao SABAH için analiz etti.

Marcao'nun hayranlık uyandıracak düzeyde bir çıkış yaptığını ifade eden Estevao, "Bence Galatasaray komple bir stoper aldı. Defansif olarak gayet sağlam… Hava hakimiyeti iyi olduğu gibi topla ilişkisi de düzgün. İyi pasördür, hem kısa hem de uzun pasları isabetli atabilir. Çıkışı çok etkileyici ama riski de elbette var. Rio Ave'de göz alıcı bir oyun oynamıyordu, Chaves'te bambaşka bir oyuncu gibiydi" ifadelerini kullandı.

MARCAO KİMDİR?

Futbol kariyerine Guaratingueta'da başlayan ve 2015'te Atletico Paranaense'ye giden Marcao, daha sonra Atletico Goianiense ve Rio Ave'de kiralık oynadı. 2018'de Chaves'e transfer olan genç oyuncu, ligin ilk yarısında maç kaçırmadı ve 16 karş-ı laşmada görev yapıp 2 gol kaydetti. Chaves , ilk yarıda 9 puanla ligde son sırada yer alırken 16 haftada 23 gol yedi

MAÇINI OYNAYIP GELECEK!

Marcao'nun yarın İstanbul'da olması bekleniyordu ancak Chaves kulübü, hafta sonu önemli bir maç oynayacaklarını söyleyince G.Saray izin verdi. Brezilyalı savunmacı pazar günü Chaves-Tondela maçında forma giydikten sonra pazartesi Türkiye'ye gelecek. Bu arada Portekiz basını Marcao'nun bonservisinin 3.8 milyon Euro olduğunu yazdı.

-BİR GÖRÜŞ -

Bülent TİMURLENK: Marcao neden alındı?

Menajerlerin Youtube'a yükledikleri 5 dakikalık videolara bakıp bir futbolcu için ahkâm kesilmez. Serdar'ın gittiği, Maicon'un eşikte beklediği, Ozan'ın Haziran'da gideceği G.Saray'da beklenen stoper, Ujfalusi kalitesinde olmasa bile tecrübesinde Ozan'a sahada ağabeylik yapacak bir isimdi. Marcao bu tanıma uymuyor, sol ayaklı Brezilyalının tercih edilme sebebi ne olabilir? 1- Terim, Maicon'un da kalmasını isteyecek ve ikinci yarıda Maicon- Ozan-Marcao üçlü defans oynayacaklar. Nagatomo ve Mariano'nun hücum gücü, Rodrigues'in de gidişi sonrasında daha önemli hale geldi. Yanılıyorsam ve ara transferde Maicon gidecekse ikinci ihtimale geçebiliriz. 2 - G.Saray'ın elinde Marcao-Ozan ve yedekleri olarak Ahmet ve Donk kalıyor. Terim iki santrfor istediğinden Garry-Serdar-Maicon'dan gelecek para forvet transferine harcanacak. Beşiktaş'tan ayrılan Pepe ve Milan'dan yarım sezon için 2 milyon Euro isteyen ama ABD'li patronun istemediği İbrahimovic ile G.Saray başka bir transfer dönemi geçirebilir, rakipleri üzerinde ikinci bir Sneijder-Drogba etkisi yaratabilirlerdi. Denemediler, Pepe Porto'ya döndü, Zlatan da MLS'te kontrat uzattı.