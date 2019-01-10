Santrfor almayacağız

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Görevinin başında olduğunu ve transfer için çalıştığını belirten Fransız spor adamı,Fotoğraf içerisinde bu yüzden olamadım. Bu durumu speküle ettiler. Sadık'ın transferini ben bitirdim. Transferi bitirdikten sonra İstanbul'dan ayrıldım.diye konuştu.Takımla birlikte Antalya kampına gelmeyen Sportif Direktör dün Belek'teydi... Comolli önce basınla selamlaştı, ardından idari menajer Volkan Ballı ile saha kenarında sohbet etti