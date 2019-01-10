Santrfor almayacağız

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Görevinin başında olduğunu ve transfer için çalıştığını belirten Fransız spor adamı, "Sadık Çiftpınar'ın imzası sırasında yurt dışındaydm. O gün 2 transfer görüşmesi yapıyordum.
Fotoğraf içerisinde bu yüzden olamadım. Bu durumu speküle ettiler. Sadık'ın transferini ben bitirdim. Transferi bitirdikten sonra İstanbul'dan ayrıldım. Santrfor transferi yapmayacağız. Başka mevkiler üzerine çalışıyoruz. Sol bek, kanat oyuncuları ve orta saha ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor"
diye konuştu. COMOLLİ KAMPA KATILDI
Takımla birlikte Antalya kampına gelmeyen Sportif Direktör dün Belek'teydi... Comolli önce basınla selamlaştı, ardından idari menajer Volkan Ballı ile saha kenarında sohbet etti