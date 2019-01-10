Şenol Güneş teklife ‘evet’ demedi!

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Beşiktaş, Şenol Güneş'in sezon sonu biten sözleşmesini uzatma kararı almış ancak yapılan teklifin detayları ve tecrübeli hocanın verdiği cevap kamuoyu ile paylaşılmamıştı. Konu hakkında açıklama ikinci başkan Serdal Adalı'dan geldi. Adalı, "Şenol Güneş'e çok inanıyoruz ve onunla devam etmeyi çok istiyoruz. Kendisine 3 yıllık sözleşme teklif ettik. Bize teşekkür etti. 'Seçim var, sezon sonunu görelim' dedi. Vereceği cevabı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Adalı, Guti ile ilgili soruya dacevabını verdi.Transfer konusunda Başkan Fikret Orman'la fikir ayrılığı yaşamadıklarını belirten Adalı,Sadece sağ bek alacağız. Takımdan giden olursa sonrasına bakarızdedi. Fabri ile ilgili basında yer halan haberlere değinen Adalı, "Kendisiyle her zaman görüşüyoruz. Gelmek de istiyor. Ama yabancı kontenjanı var.Fabri şu anki şartlarda zor gözüküyor. İleride ne olur bilemem tabii ki" diye konuştu.En çok eleştirilen isimler arasında yer alan Oğuzhan Özyakup'a destek veren Adalı, şöyle devam etti: "Onunla konuşacağım.Özel hayatı ile ilgili haberler doğru değil. Futbolcu izinli günlerinde gezebilir.Oğuzhan gördüğüm kadarıyla gece hayatı olan bir oyuncu değil."Kadro dışı bırakılan Tolgay hakkında, "F.Bahçe ile ilgili görüşmeleri ben yürütüyorum. İyi bir oyuncu ancak saha dışındaki durumu da önemliÇünkü onu hocamızın kararıyla satış listesine koyduk" diyen Adalı;Serdal Adalı, Burak Yılmaz'ın transferine tepki gösteren taraftarlara da seslendi: "Burak Yılmaz'ı taraftarımız sahiplenmeli. Her futbolcu gibi onunda geçmişte hataları olabilir ama Burak iyi bir Beşiktaşlıdır. Ben sabır gösterilmesini istiyorum. Hocamız çok istedi. Katkı sağlayacağına inandığımız için aldık.Burak Yılmaz ikinci yarıda en az 10 gol atar."