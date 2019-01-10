Şenol Güneş teklife ‘evet’ demedi!

Beşiktaş, Şenol Güneş'in sezon sonu biten sözleşmesini uzatma kararı almış ancak yapılan teklifin detayları ve tecrübeli hocanın verdiği cevap kamuoyu ile paylaşılmamıştı. Konu hakkında açıklama ikinci başkan Serdal Adalı'dan geldi. Adalı, "Şenol Güneş'e çok inanıyoruz ve onunla devam etmeyi çok istiyoruz. Kendisine 3 yıllık sözleşme teklif ettik. Bize teşekkür etti. 'Seçim var, sezon sonunu görelim' dedi. Vereceği cevabı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Adalı, Guti ile ilgili soruya da "Hoca bırakırsa o zaman karar veririz. Ama şu an böyle bir durum yok. Zira Güneş'e yeni bir sözleşme sunmuşuz. Bir yandan da alternatif mi bakacağız?"
cevabını verdi. BAŞKANLA FİKİR AYRILIĞI YOK
Transfer konusunda Başkan Fikret Orman'la fikir ayrılığı yaşamadıklarını belirten Adalı, "Hocamız stoper ve sağ bek istemişti. Mirin'i kadromuza katarak stoper transferini gerçekleştirdik.
Sadece sağ bek alacağız. Takımdan giden olursa sonrasına bakarız"
dedi. Fabri ile ilgili basında yer halan haberlere değinen Adalı, "Kendisiyle her zaman görüşüyoruz. Gelmek de istiyor. Ama yabancı kontenjanı var. Kontenjan boşalırsa önceliğimiz sağ bek.
Fabri şu anki şartlarda zor gözüküyor. İleride ne olur bilemem tabii ki" diye konuştu. OĞUZHAN'LA KONUŞACAĞIM
En çok eleştirilen isimler arasında yer alan Oğuzhan Özyakup'a destek veren Adalı, şöyle devam etti: "Onunla konuşacağım. Oynarsa takımı doğrudan etkiler.
Özel hayatı ile ilgili haberler doğru değil. Futbolcu izinli günlerinde gezebilir. Zamanında ben bile oyuncuyla kontrolüm altında olsun diye beraber takılırdım.
Oğuzhan gördüğüm kadarıyla gece hayatı olan bir oyuncu değil." TOLGAY İÇİN FENER'LE GÖRÜŞÜYORUM
Kadro dışı bırakılan Tolgay hakkında, "F.Bahçe ile ilgili görüşmeleri ben yürütüyorum. İyi bir oyuncu ancak saha dışındaki durumu da önemli. Eğer takımdan ayrılmazsa durumuna Şenol Güneş karar verecek.
Çünkü onu hocamızın kararıyla satış listesine koyduk" diyen Adalı; Vida, Oğuzhan, Babel, Gökhan Töre ve Tolga Zengin'e resmi teklifin olmadığını da sözlerine ekledi. TARAFTAR BURAK'I SAHİPLENMELİ
Serdal Adalı, Burak Yılmaz'ın transferine tepki gösteren taraftarlara da seslendi: "Burak Yılmaz'ı taraftarımız sahiplenmeli. Her futbolcu gibi onunda geçmişte hataları olabilir ama Burak iyi bir Beşiktaşlıdır. Ben sabır gösterilmesini istiyorum. Hocamız çok istedi. Katkı sağlayacağına inandığımız için aldık. Şunu herkes bilsin; ben Beşiktaş'a zarar verecek biriyle çay bile içmem.
Burak Yılmaz ikinci yarıda en az 10 gol atar."