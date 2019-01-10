Trabzonspor, Berkay Özcan için görüşmelere başladı

Transfer döneminin başlaması ile Trabzonspor da çalışmalarını hızlandırdı.

SABAH Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in verdiği bilgiye göre; Trabzonspor, Stuttgart forması giyen 20 yaşındaki milli orta saha Berkay Özcan'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Trabzonspor'un gündeminde gündeminde bir gurbetçi oyuncu daha var.

TRANSFER YASAĞI KARARI YARIN AÇIKLANACAK

Öte yandan Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, FIFA'nın transfer yasağıyla ilgili kararını yarın kendilerine ileteceğini söyledi.