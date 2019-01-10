Trabzonspor'dan Awaziem’e yakın ilgi

Trabzonspor'da teknik heyetin istediği stoper transferi için çalışmalar devam ederken, bir yandan da transfer yasağının kalkması için FIFA ile temaslar sürüyor.

Yasağın her an kalkma ihtimali karşısında bedelsiz olarak kadrosuna katabileceği veya kiralık olarak alabileceği isimler üzerine yoğunlaşan Trabzonspor, Porto'nun 22 yaşındaki stoperi Chidozie Awaziem'i kiralamak için nabız yokluyor. Nijeryalı futbolcunun, stoper bölgesinin yanı sıra defansif orta sahada da oynayabilmesini avantaj olarak gören bordo-mavililer, yasağın kalkması durumunda bu transfer için resmi girişimlerde bulunacak.



Chidozie Awaziem, bu sezon Porto'nun B takımında sadece 3 maçta görev yaptı.