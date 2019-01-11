Cyle Larin: Burak Yılmaz geldi, rekabet arttı

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta Cyle Larin, forma için kendisine güveniyor. Burak Yılmaz'ın aralarında bulunmasının güzel olduğunu belirten Larin,Sezon başında goller attığını ancak daha sonra performansında düşüş yaşadığını anlatan Larin, "Bu öyle bir mesele ki oynadıkça öz güveniniz artıyor. Ben de bunu yakalayabilmek için elimden geleni yapıyorum. Baskıyla baş edebilen bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Yüksek atmosferli maçlar benim motivasyonumu da arttırıyor. Hazırlık maçlarında da iyi performans ortaya koyduğumu düşünüyorum" dedi.Larin, "Şampiyonluk her zaman aklımızda ve ben bunu yapabileceğimize inanıyorum. Yeteri kadar kritere sahibiz. Devamlılığı yakalarsak ligdeki her maçı kazanabiliriz. Bu devamlılığı yakaladığımızda şampiyonluğun ciddi bir adayı haline geliriz" diye konuştu.