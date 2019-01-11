Cyle Larin: Burak Yılmaz geldi, rekabet arttı

Beşiktaş'ta Cyle Larin, forma için kendisine güveniyor. Burak Yılmaz'ın aralarında bulunmasının güzel olduğunu belirten Larin, "Burak Yılmaz, forvet hattındaki rekabeti çok yükseltecek" diyerek şöyle devam etti: "Vagner Love İstanbul'da kaldı. Ben de burada iyi bir şekilde çalıştığımı düşünüyorum. Goller atıyorum, takımın bir parçası olmaya çalışıyorum. Şu anda tamamen buna odaklanmış durumdayım" dedi. OYNADIKÇA, AÇILIYORUM
Sezon başında goller attığını ancak daha sonra performansında düşüş yaşadığını anlatan Larin, "Bu öyle bir mesele ki oynadıkça öz güveniniz artıyor. Ben de bunu yakalayabilmek için elimden geleni yapıyorum. Baskıyla baş edebilen bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Yüksek atmosferli maçlar benim motivasyonumu da arttırıyor. Hazırlık maçlarında da iyi performans ortaya koyduğumu düşünüyorum" dedi.
Larin, "Şampiyonluk her zaman aklımızda ve ben bunu yapabileceğimize inanıyorum. Yeteri kadar kritere sahibiz. Devamlılığı yakalarsak ligdeki her maçı kazanabiliriz. Bu devamlılığı yakaladığımızda şampiyonluğun ciddi bir adayı haline geliriz" diye konuştu.