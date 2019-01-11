FFP durduramadı

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EFA tarafından, kulüplerin mali yapısını düzenlemek için 2011 yılında hayata geçirilen Finansal Fair Play (FFP),
Türk takımlarının özellikle de G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borçlarının artmasını engelleyemedi. 'Dört Büyükler'in 2012 yılında açıkladığı toplam borç miktarı 2 milyar 62 milyon lirayken bu rakam 2018 yılı itibarıyla 9 milyar 896 milyon liraya yükseldi
ve toplam borç 7 milyar 834 milyon lira arttı. UEFA, FFP kapsamında en fazla cezayı Türk kulüplerine kesti. Şimdiye kadar G.Saray, Beşiktaş, Bursa, Gaziantep ve K.Karabükspor
olmak üzere 5 Türk takımı Avrupa müsabakalarından men cezası aldı. Trabzonspor
'un Avrupa'ya bildirdiği futbolcu sayısındaki kısıtlaması sürüyor. F.Bahçe, UEFA'yla 2015-2016 sezonundan itibaren başlayan ve 2019-2020'de sona erecek FFP anlaşmasının zorluklarını yaşıyor. BİR GÖRÜŞ: Murat ÖZBOSTAN UEFA başaramadı, devlet başaracak Türkıye'de
başarısız bazı yönetici profilleri nedeniyle kulüplerin kasası resmen boşaldı. Yıllarca "Çilekler, ananaslar, uçaklar inecek, çıldırt bizi başkan"
sözleri havada uçuşurken, Emenikelere 13 milyon Euro bonservis ödenirken,
bugün 3-4 milyon Euro'luk transferler için bile, "Çok pahalı" yorumları yapılıyor.. Nereden nereye! Takımlarımız ekonomik olarak battı..
Yandaki habere göre bizi denetleyen UEFA bile bu işi başaramadı... Şimdi büyük bir şans var önümüzde.. UEFA'dan önce kulüplerin, TFF ve TBB tarafından, "Sıkılaştırılmış mali kurallar çerçevesinde yönetilmesinin esas alınacağı"
vurgulanıyor. Bu dev adım bir milat olacak inşallah... Devletin desteğiyle atılan bu adıma sahip çıkılması önemli… Zor ama doğru bir yola girildi.. Bundan rahatsız olan kulüp yönetici ve başkanları da illaki olacaktır.. Sıkı denetim ve disiplin şart. Kötünün kötüsü olamaz bu saatten sonra.
Bu nedenle TFF ve TBB başarılı olmak için de kulüplere mali olarak kötü bir noktaya getiren yönetici ve başkanlara taviz vermeden bir stratejiyi hayata geçirmeli.