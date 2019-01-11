FFP durduramadı

BUGÜN NELER OLDU

EFA tarafından, kulüplerin mali yapısını düzenlemek içinTürk takımlarının özellikle de G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borçlarının artmasını engelleyemedi. 'Dört Büyükler'inve toplam borç 7 milyar 834 milyon lira arttı. UEFA, FFP kapsamında en fazla cezayı Türk kulüplerine kesti. Şimdiye kadarolmak üzere 5 Türk takımı Avrupa müsabakalarından men cezası aldı.'un Avrupa'ya bildirdiği futbolcu sayısındaki kısıtlaması sürüyor.başarısız bazı yönetici profilleri nedeniyle kulüplerin kasası resmen boşaldı. Yıllarcasözleri havada uçuşurken,bugün 3-4 milyon Euro'luk transferler için bile, "Çok pahalı" yorumları yapılıyor.. Nereden nereye!Yandaki habere göre bizi denetleyen UEFA bile bu işi başaramadı... Şimdi büyük bir şans var önümüzde.. UEFA'dan önce kulüplerin, TFF ve TBB tarafından,vurgulanıyor. Bu dev adım bir milat olacak inşallah... Devletin desteğiyle atılan bu adıma sahip çıkılması önemli… Zor ama doğru bir yola girildi.. Bundan rahatsız olan kulüp yönetici ve başkanları da illaki olacaktır.. Sıkı denetim ve disiplin şart.Bu nedenle TFF ve TBB başarılı olmak için de kulüplere mali olarak kötü bir noktaya getiren yönetici ve başkanlara taviz vermeden bir stratejiyi hayata geçirmeli.