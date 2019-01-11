Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > İşte kupa programı

İşte kupa programı

Giriş Tarihi: 11.1.2019
İşte kupa programı
Ziraat Türkiye Kupası'nın Son 16 Turu programı açıklandı. Bolu-G.Saray maçı salı, Trabzonspor- Balıkesir Baltok maçı çarşamba, Ümraniye-F.Bahçe karşılaşması ise perşembe günü oynanacak

15 OCAK SALI

SAAT: 16.00
Kayserispor - Akhisarspor

SAAT: 18.00
Antalyaspor - Göztepe

SAAT: 19.50
Boluspor - Galatasaray

16 OCAK ÇARŞAMBA

SAAT: 16.30
E.Y.Malatya - Bodrum Bld.

SAAT: 18.30
M.Başakşehir - Hatayspor

SAAT: 20.30
Trabzonspor - Balıkesir B.

17 OCAK PERŞEMBE

SAAT: 18.30
A.Alanyaspor - Kasımpaşa

SAAT: 20.30
Ümraniyespor - Fenerbahçe
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte kupa programı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN