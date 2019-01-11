İşte kupa programı

Ziraat Türkiye Kupası'nın Son 16 Turu programı açıklandı. Bolu-G.Saray maçı salı, Trabzonspor- Balıkesir Baltok maçı çarşamba, Ümraniye-F.Bahçe karşılaşması ise perşembe günü oynanacak 15 OCAK SALI
SAAT: 16.00
Kayserispor - Akhisarspor
SAAT: 18.00
Antalyaspor - Göztepe
SAAT: 19.50
Boluspor - Galatasaray 16 OCAK ÇARŞAMBA
SAAT: 16.30
E.Y.Malatya - Bodrum Bld.
SAAT: 18.30
M.Başakşehir - Hatayspor
SAAT: 20.30
Trabzonspor - Balıkesir B. 17 OCAK PERŞEMBE
SAAT: 18.30
A.Alanyaspor - Kasımpaşa
SAAT: 20.30
Ümraniyespor - Fenerbahçe