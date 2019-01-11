Marcao 6.3 milyon Euro

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Galatasaray'ın Portekiz Ligi ekibi Chaves'den transfer ettiği Marcos Do Nascimento Teixeira'nın (Marcao) maliyeti belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp bu transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmiş ancak oyuncuya ve kulübüne ödenecek parayı açıklamamıştı. 22 yaşındaki Brezilyalı stoper için Galatasaray'ın toplamda 6.3 milyon Euro ödeme yapacağı ortaya çıktı.