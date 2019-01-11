Marcao 6.3 milyon Euro

Galatasaray'ın Portekiz Ligi ekibi Chaves'den transfer ettiği Marcos Do Nascimento Teixeira'nın (Marcao) maliyeti belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp bu transferi Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmiş ancak oyuncuya ve kulübüne ödenecek parayı açıklamamıştı. 22 yaşındaki Brezilyalı stoper için Galatasaray'ın toplamda 6.3 milyon Euro ödeme yapacağı ortaya çıktı. 3.5 yıllık sözleşme karşılığında Marcao'ya sırasıyla 400, 750, 800 ve 850 bin Euro (2.8 milyon Euro) garanti para verecek olan Cimbom'un, oyuncunun kulübü Chaves'le de 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı belirtildi. Hafta sonu Portekiz ekibiyle son maçına çıkacak olan 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, pazartesi günü İstanbul'a gelecek.