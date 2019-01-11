Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Sadiku ve Veigneau'ya yeni sözleşme

Sadiku ve Veigneau'ya yeni sözleşme

Lacivert-beyazlı kulüp, Sadiku'nun sözleşmesini 3, Veigneau'nun da bir yıl uzattı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 16:24
Sadiku ve Veigneau'ya yeni sözleşme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Arnavut futbolcu Loret Sadiku ile Fransız oyuncu Olivier Veigneau'nun sözleşmeleri uzatıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde düzenlenen ve sportif direktör Nursal Bilgin'in de katıldığı törende, 27 yaşındaki Sadiku'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak 33 yaşındaki Olivier Veigneau ile de bir yıllık yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sadiku ve Veigneau'ya yeni sözleşme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN