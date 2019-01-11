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Son dakika: 'ın stoperi 'da

Pepe ile sözleşmesini fesheden , bir stoperi ile daha yollarını ayırdı. , Süper Lig takımlarından 'a kiralandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 15:29
Son dakika: Beşiktaş'ın stoperi Fatih Aksoy Sivasspor'da

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir'e transfer olan Robinho'nun yerine Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fousseni Diabate'yi kiralayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci transferini de Beşiktaş'tan Fatih Aksoy'u kiralayarak yaptı. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Sivasspor forması giyeceği öğrenildi.

20 Ocak'ta Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maça kadar hazırlıklarına Antalya'da devam edecek Demir Grup Sivasspor'da genç savunmacının önümüzdeki günlerde kampa dahil olması bekleniyor.

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Son dakika: Beşiktaş'ın stoperi Fatih Aksoy Sivasspor'da
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