Yeni hedef Benjamin Tetteh

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Kadrosuna iki forvet takviye yapmayı planlayan Galatasaray, rotayı Sparta Prag'ın parlayan yıldızı Benjamin Tetteh'e kırdı. 21 yaşındaki Ganalı futbolcu için Çekya kulübü 12 milyon Euro bonservis istedi. Cimbom ise 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralama teklifini iletti. Görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, G.Saray, Tetteh'i kiralaması halinde sezon sonu Ozan Kabak'tan gelecek parayı bu futbolcuya vermeyi planlıyor. Valencia'nın gönderdiği listedeki diğer isim Batshuayi'yi ise Premier Lig'den 3 takımın istediği kaydedildi.21 yaşındaki Benjamin Tetteh 1.93 boyunda. Semih Kaya'nın da oynadığı Sparta Prag'da forma giyen Ganalı futbolcu bu sezon ligde 19 maçta 9 gol attı, 2 asist yaptı. Gana Milli Takımı'nda da görev yapan Tetteh, atletik özellikleriyle dikkat çekiyor.İzmir'in Çeşme ilçesinde, Selahaddin Aydoğdu'yu darp ettiği iddiasıylasuçundan hakkında dava açılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e,Hakim, Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.Galatasaray Muğdat Çelik ve Ömer Bayram'dan sonra Akhisarspor'un bir futbolcusunu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Manisa ekibiyle olan sözleşmesini uzatmayan kaleci Fatih Öztürk'le prensip anlaşmasına vardı. 32 yaşındaki tecrübeli eldiven, sezon sonunda bonservis bedelsiz olarak G.Saray'a gelecek ve Muslera'nın yeni yedeği olacak.G.Saray Tarık Çamdal'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini devre arasında feshetmek için harekete geçti. 1 milyon 605 bin Euro garanti ücreti olan Tarık'la son kez pazarlık yapılacak ve yollar ayrılacak. Sarı-kırmızılı kulübe geldiği günden beri takıma katkı sağlamayan gurbetçi oyuncuya 2. Lig yolu gözüktü. 27 yaşındaki futbolcunun, eşinin ağabeyi Erkan Zengin'in formasını giydiği Karagümrükspor'a imza atacağı öğrenildi.Galatasaray'ın yeni transferi Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takımla ilk idmanına çıktı.