Yusuf Yazıcı: Bu formanın hakkını vermeden ayrılmam

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı, Avrupa'da Trabzon'u temsil etmek istediğini söyledi. Yusuf,Buradan ayrılırsam en doğru kulüplerde oynamak istiyorum.dedi. "Trabzonspor bir kulüpten daha da fazlası" diye sözlerine devam eden Yusuf, "ifadesini kullandı. Fırtına'nın ikinci kaptanı Joao Pereira iseifadesini kullandı.Trabzonspor'un Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, transfer yasağı konusunda FIFA'ya tüm belgeleri sunduklarını, pazartesi gününe kadar bir sonuç elde etmeyi planladıklarını söyledi. Doğan, "Ödeme planımızı sunduk. Takımın maliyetini 35 milyon Euro'dan 15 milyon Euro'lara çektik. Daha da aşağıya düşürmeye çalışıyoruz. Yaptıklarımızı FIFA'ya anlatıyoruz. Yasak kalkarsa transfer konusunda hızlıca gerekeni yaparız" şeklinde konuştu.