Yusuf Yazıcı: Bu formanın hakkını vermeden ayrılmam

Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı, Avrupa'da Trabzon'u temsil etmek istediğini söyledi. Yusuf, "Şu an Trabzonspor'un başarısına odaklandım. Avrupa'yı o kadar düşünmüyorum. Ancak şartlar oluşursa Trabzonspor'u ve Trabzon şehrini en iyi şekilde Avrupa'da temsil etmek istiyorum.
Buradan ayrılırsam en doğru kulüplerde oynamak istiyorum. O gün taraftarlarımızdan helallik alıp, bu formanın hakkını vererek ayrılmak isterim"
dedi. "Trabzonspor bir kulüpten daha da fazlası" diye sözlerine devam eden Yusuf, "Restoranda, mahallede, otobüste insanlar Trabzonspor'u yaşar. Burada kaptanlık yapmak gurur verici. Bu sorumluluğu verenlere teşekkür etmek istiyorum"
ifadesini kullandı. Fırtına'nın ikinci kaptanı Joao Pereira ise "Kadromuz şampiyonluk ve büyük başarılar için yeterli. Adım adım gitmeliyiz. Mutlu bir son istiyoruz"
ifadesini kullandı. TRABZON'UN GÖZÜ FIFA'DA!
Trabzonspor'un Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, transfer yasağı konusunda FIFA'ya tüm belgeleri sunduklarını, pazartesi gününe kadar bir sonuç elde etmeyi planladıklarını söyledi. Doğan, "Ödeme planımızı sunduk. Takımın maliyetini 35 milyon Euro'dan 15 milyon Euro'lara çektik. Daha da aşağıya düşürmeye çalışıyoruz. Yaptıklarımızı FIFA'ya anlatıyoruz. Yasak kalkarsa transfer konusunda hızlıca gerekeni yaparız" şeklinde konuştu.