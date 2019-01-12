Alanyaspor, Josef Sural transferini açıkladı

Aytemiz Alanyaspor, Sparta Prag forması giyen 28 yaşındaki Çek futbolcu Josef Sural ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, forvet mevkisindeki eksikliği Sural ile giderdiklerini söyledi.

Kulüpler arasında yaklaşık 20 gün süren transfer görüşmelerini neticelendirdikleri için mutlu olduklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bize faydalı olacağına inanıyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

Josef Sural ise uzun süren transfer çalışmasının olumlu bitmesi nedeniyle mutlu olduğunu belirtti.

İki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulunan Sural, "Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim." diye konuştu.

Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan Josef Sural, Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giydi.