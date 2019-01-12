Bruma’dan sıcak mesajlar

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma, bugün rakip olacağı eski arkadaşları ile hasret giderdi. Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın idmanını ziyaret ederken, ortaya samimi görüntüler çıktı. Bruma ziyareti sonrası," dedi. Transfer iddialarına da cevap veren genç oyuncu, "" diye konuştu.Bir haftalık Belek kampı sona eren Galatasaray dün Antalya'dan Almanya'ya gitti. Sarı-kırmızılılar bugün TSİ 17.00'de RB Leipzig ile karşılaşacak. Bu maçın geliri, Bruma'nın satış sözleşmesinde yazan madde gereği Galatasaray'a kalacak. Yeni transfer Emre Taşdemir takıma katılırken Marcao pazartesi günü İstanbul'a gelecek.