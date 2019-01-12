Bruma’dan sıcak mesajlar

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma, bugün rakip olacağı eski arkadaşları ile hasret giderdi. Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın idmanını ziyaret ederken, ortaya samimi görüntüler çıktı. Bruma ziyareti sonrası, "Fatih Terim genç oyuncularla çok iyi çalışıyor. İdmanlardan sonra onları yanına çeker ve oyunları ile ilgili konuşur. İletişimi çok iyidir
" dedi. Transfer iddialarına da cevap veren genç oyuncu, "Benim yaşımdaki oyuncuların çok oynaması gerekiyor ki milli takımda da şans bulsunlar. Şu anda Leipzig'in oyuncusuyum
" diye konuştu. ASLAN'IN RAKİBİ RB LEİPZİG
Bir haftalık Belek kampı sona eren Galatasaray dün Antalya'dan Almanya'ya gitti. Sarı-kırmızılılar bugün TSİ 17.00'de RB Leipzig ile karşılaşacak. Bu maçın geliri, Bruma'nın satış sözleşmesinde yazan madde gereği Galatasaray'a kalacak. Yeni transfer Emre Taşdemir takıma katılırken Marcao pazartesi günü İstanbul'a gelecek.