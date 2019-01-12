Budapeşte’ye diş geçiremedi

Antalya'dakı ilk hazırlık maçında Ado Den Haag'ı 3-1 yenen Trabzonspor, Macaristan temsilcisi MTK Budapeşte'ye 2-0 mağlup oldu. Rakip takımın gollerini 49'da Gera ve 56'da Vass attı. Nwakaeme 44'te sakatlanıp oyuna devam edemedi. Yaklaşık 200 kadar bordo-mavili taraftar takımlarını yalnız bırakmadı. PSV'nin scout ekibi de tribündeydi. Kucka 3 milyon Euro'ya İtalyan ekibi Parma'da
BURAK Yılmaz'ı Beşiktaş'a gönderen, Onur Kıvrak'ın sözleşmesini fesheden Trabzonspor, Juraj Kuca ile de yollarını ayırmak üzere. Slovak oyuncu için Parma ile görüşen bordo-mavililer, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı. Bu transferden kasasına 3 milyon Euro girecek olan Trabzonspor, aynı zamanda 2.2 milyon Euro'luk maaş yükünden de kurtulacak. Transferin bugün resmileşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.