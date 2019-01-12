Budapeşte’ye diş geçiremedi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'dakı ilk hazırlık maçında Ado Den Haag'ı 3-1 yenen Trabzonspor, Macaristan temsilcisi MTK Budapeşte'ye 2-0 mağlup oldu. Rakip takımın gollerini 49'da Gera ve 56'da Vass attı. Nwakaeme 44'te sakatlanıp oyuna devam edemedi. Yaklaşık 200 kadar bordo-mavili taraftar takımlarını yalnız bırakmadı. PSV'nin scout ekibi de tribündeydi.BURAK Yılmaz'ı Beşiktaş'a gönderen, Onur Kıvrak'ın sözleşmesini fesheden Trabzonspor, Juraj Kuca ile de yollarını ayırmak üzere. Slovak oyuncu için Parma ile görüşen bordo-mavililer, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı. Bu transferden kasasına 3 milyon Euro girecek olan Trabzonspor, aynı zamanda 2.2 milyon Euro'luk maaş yükünden de kurtulacak. Transferin bugün resmileşmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.