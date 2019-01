Burak’tan iyisi Suarez!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'a ilk transferi cebinden para vererek oldu. Sahada rakibiyle çarpıştı, ayağı kanarken oynadı. Böyle bir futbolcunun yıpratılmasını kesinlikle doğru bulmuyorumHataları var mıdır? Vardır, benim de var. Ama kalbinde kötülük yoktur. Beşiktaş'ın aradığı golcüler içinde en iyisi odur. Maliyeti Love'den bile düşük. Biz neyi tartışıyoruz!Yeni sözleşme teklifini değerlendireceğim. Beşiktaş camiası ve yönetimi istediği sürece buradayımBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında düzenlediği toplantıda, taraftarların Burak Yılmaz'a gösterdiği tepkilere değindi. Burak'tan çok şeyler beklediklerini dile getiren Güneş, "Ben Trabzonspor'da çalışırken, ilk geldiğinde futbolu çok seviyordu. O zaman bile cebinden para vererek transfer oldu. Ayağı kanarken oynamaya devam etti. Gittiği her yerde başarılı oldu.Eleştirilere saygı duyuyorum ama bu kadar haksız şekilde olması doğru değil. Böyle bir oyuncu yıpratılmamalı" ifadelerini kullandı.Burak içindiyen tecrübeli hoca şöyledevam etti: "Kalbinde kötülükyoktur. Hataları var mıdır? Vardır,benim de var. Onun burada olmasındanmutluluk duyuyorum. İkiaşık gibi el ele fotoğrafımız var.BenBurak Beşiktaşlıdır,bunu her yerde söylüyor. Ben deTrabzon için aynı şeyi yapıyorum.Beşiktaş'ın alabileceği golcüleriçinde en iyisi Burak.Maliyeti Love'danbile düşük. Biz neyi tartışıyoruz!Hakkılar, Sebalar gibi olunmazama camiaya layık bir Burak olacağınıdüşünüyorum.Yönetımın yaptığı üç yıllık yeni sözleşme teklifi ile ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Şu anda bulunduğum yerden memnunum, mutsuz değilim. Yönetimin teklifini değerlendireceğim. Beşiktaş camiası, yönetimi beni istediği sürece buradayım. Kalsam da ayrılsam da hiç gitmeyecekmiş gibi çalışacağım" diye konuştu. Şenol Güneş, ligin ilk yarısındaki performansları için de "Bizim için çok kötü geçti. İkinci yarıda yepyeni bir duyguyla oynayacağız.Anormal puan kayıplarımız var. Bunu konuşurken utanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.Şenol Güneş, defansa yapacakları takviye için isim vermedi ama daha önce Beşiktaş'la adı anılan Milan'lı Simic'i tarif etti: Hem sağ bek hem de stoperde oynayabilen bir futbolcu alırsak çok iyi olur. Beşiktaş teknik direktörünün transferlerle ilgili diğer açıklamaları şöyle:Sivaslı Douglas'la ilgili konuşuldu ama durum ne bilmiyorum.Şener Özbayraklı Türkiye'nin en iyi sağ beklerinden birisi. Yazılanlara göre Tolgay Fenerbahçe ile görüşüyormuş. Sanırım bizimkiler önce para istiyor. Fenerbahçe de Şener'i vermeyi düşünmüyor.Serdar Aziz iyi bir oyuncu, son durumunu görmek lazım. Sakatlığı vardı, belki olur.Fabri iyi bir kaleci ve iyi bir karakter. Gitmesine üzüldüm, gelirse sevinirim. Başkanımız büyük başkan. Ne derse o olur.değerlendiren Şenol Güneş, Ryan Babel'e ağır göndermede bulundu. İşte Güneş'in futbolcu görüşleri:Daha önce gitmek istiyordu.'Git' dedim. Oynatmayı düşünmüyordum ama hak etti, oynadı. Yedek kaldığında etrafına negatif enerji veriyor. Ayrılması daha doğru.Yetenekli bir futbolcu ama oynaması gerekiyor. Bölgesinde çok hazır futbolcularımız var.Bizim aradığımız sinerjiyi veremedi.İsteyeni olmasına rağmen gitmek istemiyor.Ona çok üzüldüm.Yönetimle bu konuda aramızda fikir ayrılığı oldu. Ben olumsuz bir şeyini görmedim ama kulüp içinde tepkiler vardı. Tolga'ya haksızlık yapıldığını düşünüyorum.Galatasaray da oyuncu satıyor ve başkasını alıyor. Gelen de olabilir giden de. Ricardo'nun gitmesi konusunda bir şey yok.Daha öncesinde baktığımızda pahalıydı. Forma giymeyince fiyatı düştü.Oynamama handikapı dışında takıma katkı yapacağını düşünüyorum. Zaten mükemmel olsa kimse bize bırakmazdı.Başka bir takıma gidebilir.Yaratıcılığı hâlâ var. Adem Ljajic'le ikisini birlikte oynatınca sıkıntı yaşıyoruz.Bir tanesini tercih edeceğiz.En büyük hayal kırıklığını ondan yaşadım. Gittiğiniz yerde futbolunuzu geliştirmeniz gerekiyor. Orkan'ın gittiği yerden şikayetler geldi.Bizim için önemli bir oyuncu, kendisi ile konuştum. Gidip gitmemesi bir karar meselesidir. Bu sene ondan beklediğimizi alamadık. Para alıyorsanız, işinizi yapacaksınız.Elimde Babel varken, sol açığa oyuncu istemem.Şenol Güneş, "Şu an alabileceğimiz en iyi golcü Burak Yılmaz. Bundan iyisi de Suarez" dedi. Görüşünüz nedir?ŞENOL GÜNEŞ, transferi Beşiktaş tribününde tartışma yaratan Burak'a destek ve moral vermek adına böyle bir mübalağalı tanım yapmış. Beşiktaş'ın elindeki 4 santrforu toplasanız bir Burak Yılmaz etmez elbette. Bu morali vermek için Suarez'in kulaklarını çınlatmaya gerek yok. Burak, Trabzonspor'da Ünal Karaman ve tribünlere yaptığı el kol hareketlerini Beşiktaş'ta yapamayacağını biliyor. 2 aydan fazla süredir maça çıkmayan Burak Yılmaz, bu açığını kapatacak kadar çok çalışıp ikinci yarıda Beşiktaş'a katkı versin. Şenol Güneş haklı, kulübün bu ekonomik şartlarda Luis Suarez'in ancak L harfini alabilecek parası vardı.