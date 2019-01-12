Çalışma izni alabilmek için Galatasaray’a geldim

Sezon başında Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru, ligde 6 gole imzasını attı. Garry Rodrigues'in satılmasıyla gerçek yeri sol kanatta görev yapacak olan 21 yaşındaki Nijeryalı, Belek kampında sorularımızı yanıtladı. Bir çok teklif aldın ama sen Galatasaray'ı seçtin. Neden?
İngiltere'de milli olma kriterine uymuyordum. Milli takımınızda yüzde 75 oynamalısınız.
Anderlecht benimle devam etmek istedi ama ben Galatasaray'ı tercih ettim. Buraya gelip tecrübe kazanarak
İngiltere için çalışma izni alacağımı düşündüm. Sezon sonu Everton'a döneceksin. Yorumun nedir bu konuda?
Eğer Everton beni tekrar kiralamak isterse Galatasaray tabii ki ilk tercihim olur. Ama şu an transferi düşünmüyorum.
Tek odaklandığım şampiyonluk... HAKEMLER OLUMSUZ ETKİLEDİ İlk yarıda hem kendi hem takımın perfonmansı nasıldı?
Sezonun ilk yarısı benim adıma kötü geçti diyemem. İyi performans gösterdiğim maçlar oldu. Daha iyisini yapabilirim. Takıma gelirsek;
birçok talihsizlik yaşadık. Hakem kararları, cezalar, sakatlıklar bizi olumsuz etkiledi.
Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık ve liderle aramızdaki puan farkı çok fazla değil. Puan sıralamasında 2. sayılırız aslında. TERİM'LE İYİ OYUNCU OLACAĞIM Fatih Terim'le çalışmak senin için neler ifade ediyor?
Galatasaray Avrupa'nın en büyük camialarından. Bu formayı giymek ayrıcalık. Fatih Terim gibi tecrübeli teknik adamla çalışmak, onun deneyimlerinden yararlanmak da benim için çok önemli.
Galatasaray ve Fatih Terim sayesinde çok daha iyi oyuncu olacağım. Şampiyonlar Ligi deneyimin için neler anlatırsın bize?
Şampiyonlar Ligi'nde ne yazık ki üst tura çıkamadık, artık Avrupa Ligi'nde en iyisini yapmaya çalışacağız. Hatalarımızdan ders çıkardık. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında stadımızda harika bir atmosfer vardı,
benim gibi genç oyuncular için harika bir tecrübe oldu. Beşiktaş derbisinde Necip'le girdiğin pozisyonda önce penaltı çalındı, sonra VAR'da karar değişti. Yorumun?
Sadece Beşiktaş değil birçok maçımızda tartışmalı kararlar oldu. Ama hepsi geride kaldı. Hakem kararlarına saygı duymaktan başka yapabileceğim bir şey yok. RODRİGUES YOKSA BEN VARIM! Garry Rodrigues takımdan ayrıldı. Boşluğunu dolduracak mısın?
Rodrigues'in ayrılmasını beklemiyordum. Ama futbol böyle... Rodrigues'in gidişiyle sorumluluğum arttı, bu baskıyı kaldırabilirim. 'Rodrigues yoksa ben varım' demek kolay. Önemli olan bunu sahada göstermek. Ben de sahada konuşacağım. 6 golün hepsini de sol kanatta oynadığın maçlarda attın, yorumun ne olur?
Sol kanatta oynadığım maçlarda 6 gol atmam tesadüf değil. Kendimi en rahat hissettiğim ve oynamaktan keyif aldığım yer sol forvet. Hocam sezonun ilk yarısında sağ kanatta da görev verdi, elimden geleni yaptım.