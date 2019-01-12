Çalışma izni alabilmek için Galatasaray’a geldim

BUGÜN NELER OLDU

Sezon başında Everton'dan kiralanan Henry Onyekuru, ligde 6 gole imzasını attı. Garry Rodrigues'in satılmasıyla gerçek yeri sol kanatta görev yapacak olan 21 yaşındaki Nijeryalı, Belek kampında sorularımızı yanıtladı.İngiltere'de milli olma kriterine uymuyordum.Anderlecht benimle devam etmek istedi ama ben Galatasaray'ı tercih ettim.İngiltere için çalışma izni alacağımı düşündüm.Eğer Everton beni tekrar kiralamak isterse Galatasaray tabii ki ilk tercihim olur. AmaTek odaklandığım şampiyonluk...Sezonun ilk yarısı benim adıma kötü geçti diyemem. İyi performans gösterdiğim maçlar oldu. Daha iyisini yapabilirim.birçok talihsizlik yaşadık.Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık ve liderle aramızdaki puan farkı çok fazla değil.Galatasaray Avrupa'nın en büyük camialarından. Bu formayı giymek ayrıcalık. Fatih Terim gibi tecrübeli teknik adamla çalışmak,Galatasaray ve Fatih Terim sayesinde çok daha iyi oyuncu olacağım.Şampiyonlar Ligi'nde ne yazık ki üst tura çıkamadık, artık Avrupa Ligi'nde en iyisini yapmaya çalışacağız.benim gibi genç oyuncular için harika bir tecrübe oldu.Sadece Beşiktaş değil birçok maçımızda tartışmalı kararlar oldu. Ama hepsi geride kaldı.Rodrigues'in ayrılmasını beklemiyordum. Ama futbol böyle... Rodrigues'in gidişiyle sorumluluğum arttı, bu baskıyı kaldırabilirim. 'Rodrigues yoksa ben varım' demek kolay. Önemli olan bunu sahada göstermek. Ben de sahada konuşacağım.Sol kanatta oynadığım maçlarda 6 gol atmam tesadüf değil. Kendimi en rahat hissettiğim ve oynamaktan keyif aldığım yer sol forvet. Hocam sezonun ilk yarısında sağ kanatta da görev verdi, elimden geleni yaptım.