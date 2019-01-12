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PSG ’yu istiyor

’ın 31 yaşındaki ön liberosu için bomba iddia Brezilya basınından geldi

Giriş Tarihi: 12.1.2019
PSG Fernando’yu istiyor
Sarı-kırmızılı takımla 2020 yaşında kadar sözleşmesi bulunan Fernandao için Brezilya basını Paris Saint Germain iddiasını ortaya attı. UOL Esporte'nin haberine göre ön libero mevkii için arayışta olan Fransız devi, Fernando'ya 2,5 yıllık bir teklifte bulundu. Galatasaray'ın istediği bonservis bedelinin ise tam 6 milyon Euro olduğu öne sürüldü. Öte yandan Brezilyalı yıldızla PSG adına görüşen ismin bir dönem Porto'da birlikte çalıştığı sportif direktör Antero Henrique olduğu belirtildi. Portekiz vatandaşlığı da bulunan Fernando, Paris Saint Germain'e transfer olursa yabancı statüsünde sayılmayacak.

Fernando, bu sezon Galatasaray'la çıktığı 17 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
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PSG Fernando’yu istiyor
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