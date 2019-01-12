PSG Fernando’yu istiyor

Sarı-kırmızılı takımla 2020 yaşında kadar sözleşmesi bulunan
Fernandao için Brezilya basını Paris Saint Germain iddiasını ortaya attı. UOL Esporte'nin haberine
göre ön libero mevkii için arayışta olan Fransız devi, Fernando'ya 2,5 yıllık bir teklifte bulundu. Galatasaray'ın istediği bonservis bedelinin ise tam 6 milyon Euro
olduğu öne sürüldü. Öte yandan Brezilyalı yıldızla PSG adına görüşen ismin bir dönem Porto'da birlikte çalıştığı sportif direktör Antero Henrique
olduğu belirtildi. Portekiz vatandaşlığı da bulunan Fernando, Paris Saint Germain'e transfer olursa yabancı statüsünde sayılmayacak.
Fernando, bu sezon Galatasaray'la çıktığı 17 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.