PSG Fernando’yu istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Sarı-kırmızılı takımlaFernandao için Brezilya basını Paris Saint Germain iddiasını ortaya attı.göre ön libero mevkii için arayışta olan Fransız devi,olduğu öne sürüldü. Öte yandan Brezilyalı yıldızla PSG adına görüşen ismin bir dönem Porto'da birlikte çalıştığıolduğu belirtildi.Fernando, bu sezon Galatasaray'la çıktığı 17 maçta 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.