Başkan müjde verdi

Emre Soner Ergen'i ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer konusunda ser verip, sır vermedi. Ancak, "Her şeyin yeri ve zamanı var. Salı akşamı Camiaya Sesleniş programında bunları açıklarız"
diyerek sarı-lacivertlileri beklentiye soktu. Fenerbahçe transferde 5 isme kilitlenmiş durumda. Chelsea'den Victor Moses
'i 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Kanarya, Pelkas
ve Warda
için PAOK'la görüşüyor. Brezilya basını listedeki bir diğer isim olan Jhonny Lucas
için kulübü Parana'nın bir Avrupa kulübü ile 4 milyon Euro karşılığında anlaştığını belirtirken, takım ismi vermedi. Houston Dynamo'nun futbolcusu Alberth Eli
s ise, "Fenerbahçe'den bir teklif geldi, onlarla görüşüyoruz. Türkiye'de oynamak isterim"
diye konuştu. EMRE SONER SEVİNCİ
F.Bahçe ile BB Erzurumspor arasında oynanan maç esnasında tribünden düşerek ağır yaralanan Emre Soner Ergen adlı taraftar taburcu oldu. Ergen'i Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar yalnız bırakmadı. Koç, Ergen'in iyileşmesinin mucizevi bir şey olduğunu belirtirken, taraftarlardan dikkatli olmalarını istedi.