Başkan müjde verdi

BUGÜN NELER OLDU

Emre Soner Ergen'i ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer konusunda ser verip, sır vermedi. Ancak,diyerek sarı-lacivertlileri beklentiye soktu. Fenerbahçe transferde 5 isme kilitlenmiş durumda. Chelsea'den'i 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Kanarya,veiçin PAOK'la görüşüyor. Brezilya basını listedeki bir diğer isim olaniçin kulübü Parana'nın bir Avrupa kulübü ile 4 milyon Euro karşılığında anlaştığını belirtirken, takım ismi vermedi. Houston Dynamo'nun futbolcusus ise,diye konuştu.F.Bahçe ile BB Erzurumspor arasında oynanan maç esnasında tribünden düşerek ağır yaralanan Emre Soner Ergen adlı taraftar taburcu oldu. Ergen'i Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar yalnız bırakmadı. Koç, Ergen'in iyileşmesinin mucizevi bir şey olduğunu belirtirken, taraftarlardan dikkatli olmalarını istedi.