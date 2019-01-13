Galatasaray’ın bileği bükülmedi

Belek kampında 1.Lig ekibi Eskişehirspor'la 3-3 berabere kalan Galatasaray Almanya'daki hazırlık maçında da RB Leipzig ile yenişemedi: 1-1. Poulsen'in golüyle 34.dakikada 1-0 geri düşen sarı-kırmızılılar, üçlü savunmaya döndüğü ikinci yarıda skoru eşitledi. Sinan Gümüş'ün savunma arkasına kaçırdığı Linnes golü attı.
Transferde yine geç kalan Galatasaray'da Fatih Terim şapkadan tavşan çıkarmaya devam etti. Donk stoper, Linnes sol bek olarak oynarken, Sinan forvette tek başınaydı.
Leipzig'in kadrosunda yer alan Türk oyuncu Atınç Nukan son 15 dakikada
görev yaptı. Bruma'nın satış sözleşmesindeki madde gereği dünkü özel maçın geliri
sarı-kırmızılı kulübe kaldı. TERİM SİNİR KÜPÜ
Fatih Terim maç boyunca sinirliydi.. Oyuncularını sık sık uyaran Terim, bir ara öfkelenip üzerindeki battaniyi yere attı. OTOBÜSTEN MESAJ
LEIPZIG maçının ardından Galatasaray kafilesi stattan ayrılırken taraftarlar ile Fatih Terim arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Takım otobüsünün önüne gelen bir grup taraftar, "Hocam 2 forvet bir orta saha transferi istiyoruz" diye bağırdı. Tecrübeli teknik adam da otobüste oturduğu koltuktan kalkıp eliyle 3 işareti yaptı. Müjdeyi alan taraftarlar da Terim'e sevgi gösterisinde bulundu. KAPTAN SİNAN
44 bin kapasiteli Red Bull Arena'da Leipzig-Galatasaray maçı için 22 bin bilet satıldı. Tribünlerin büyük çoğunluğunu gurbetçiler oluşturdu. Fatih Terim de Muslera ve Selçuk'un yokluğunda Almanya doğumlu Sinan Gümüş'e kaptanlık pazubandını verdi