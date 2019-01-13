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Kampın en iyileri Ekuban ve Yusuf

Giriş Tarihi: 13.1.2019
Kampın en iyileri Ekuban ve Yusuf
Trabzonspor'un 10 günlük Antalya kampında performanslarıyla ön plana çıkan isimler Caleb Ekuban ve Yusuf Yazıcı oldu. Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen teknik heyetin gözüne girmeyi başaran diğer isimlerdi. Luis İbanez ve dolandırıcılık şoku yaşayan Hugo Rodallega ise beklentilerin çok uzağında kaldılar. Antalya'daki son idmanını dün sabah yapıp, Trabzon'a dönen bordo-mavili oyuncular, bugünü izinli olarak geçirecek ve yarından itibaren Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlıklarına yeniden başlayacak.
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Kampın en iyileri Ekuban ve Yusuf
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