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Kucka piyangosu

31 yaşındaki orta saha, toplamda 2 milyon ’yu bulan alacağından vazgeçti. kulübü ise 3 milyon Euro bonservis bedeline “Evet” dedi

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2019
Kucka piyangosu
Trabzonspor ile Parma arasındaki Juraj Kucka pazarlıkları sonuçlandı. Öncelikle devre arası kampında ayrılmak isteğini yönetime bildirip "Gerekli fedakârlığı yapmaya hazırım" diyen Slovak yıldızdan 500 bin Euro alacağı ve 1 milyon 500 bin Euro imaj hakkından vazgeçmesi talep edildi. İlk etapta buna sıcak bakmayan Kucka, yapılan görüşmeler sonrası bordo- mavililerin şartlarını kabul etti. Bunun üzerine Parma ile masaya oturan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, İtalyan kulübüyle 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Taraflar arasındaki prosedürlerin yarın tamamlanacağı, Kucka'nın sağlık kontrolünden geçip Parma ile 2.5 yıllık resmi mukaveleye imza atacağı belirtildi. Trabzonspor, bu transferle oyuncunun 2 milyon 250 bin Euro garanti ücretinden de kurtulmuş oldu.
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Kucka piyangosu
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