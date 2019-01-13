Kucka piyangosu

Trabzonspor ile Parma arasındaki Juraj Kucka pazarlıkları sonuçlandı. Öncelikle devre arası kampında ayrılmak isteğini yönetime bildirip "Gerekli fedakârlığı yapmaya hazırım"
diyen Slovak yıldızdan 500 bin Euro alacağı ve 1 milyon 500 bin Euro imaj hakkından vazgeçmesi talep edildi. İlk etapta buna sıcak bakmayan Kucka, yapılan görüşmeler sonrası bordo- mavililerin şartlarını kabul etti. Bunun üzerine Parma
ile masaya oturan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, İtalyan kulübüyle 3 milyon Euro
bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Taraflar arasındaki prosedürlerin yarın tamamlanacağı, Kucka'nın sağlık kontrolünden geçip Parma ile 2.5 yıllık resmi mukaveleye imza atacağı belirtildi. Trabzonspor, bu transferle oyuncunun 2 milyon 250 bin Euro garanti ücretinden de kurtulmuş oldu.