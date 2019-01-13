Kucka piyangosu

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor ile Parma arasındaki Juraj Kucka pazarlıkları sonuçlandı. Öncelikle devre arası kampında ayrılmak isteğini yönetime bildiripdiyen Slovak yıldızdan 500 bin Euro alacağı ve 1 milyon 500 bin Euro imaj hakkından vazgeçmesi talep edildi. İlk etapta buna sıcak bakmayan Kucka, yapılan görüşmeler sonrası bordo- mavililerin şartlarını kabul etti. Bunun üzerineile masaya oturan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, İtalyan kulübüylebonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Taraflar arasındaki prosedürlerin yarın tamamlanacağı, Kucka'nın sağlık kontrolünden geçip Parma ile 2.5 yıllık resmi mukaveleye imza atacağı belirtildi.