Lucescu’dan Güneş’e “Gençler için yardım edin”

BUGÜN NELER OLDU

Önceki gün Beşiktaş'ın Antalya kampını ziyaret eden Lucescu, Şenol Güneş ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Güneş'ten, Dorukhan Toköz için de bilgi alan Rumen hoca,ifadelerini kullandı. Güneş de,cevabını verdi. Bu arada Lucescu, "Beni etkileyen 4-5 genç oyuncu var. Bunları A Milli Takım'da değerlendirmeliyiz" dedi.BEŞIKTAŞ'IN Antalya'da Bundesliga 2 ekibi Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı yoğun yağış nedeniyle iptal edildi. Kartal, bu sebeple kampı iki maçla tamamlamış oldu. İlk hazırlık karşılaşmasında Helmond Sport'u 1-0 ile geçen siyah-beyazlılar, Afyonspor'u da 5-1 mağlup etmişti.