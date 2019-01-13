Lucescu’dan Güneş’e “Gençler için yardım edin”

Önceki gün Beşiktaş'ın Antalya kampını ziyaret eden Lucescu, Şenol Güneş ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Güneş'ten, Dorukhan Toköz için de bilgi alan Rumen hoca, "Dorukhan gibi ligde çıkış yapan gençler var. Fazla forma şansı bulamıyorlar. Onlarla ilgili bir kamp ve hazırlık maçı planım var. Bu konuda yardımcı olun"
ifadelerini kullandı. Güneş de, "Dorukhan da dahil böyle fırsat bulabilecek oyuncuları kampa gönderebiliriz"
cevabını verdi. Bu arada Lucescu, "Beni etkileyen 4-5 genç oyuncu var. Bunları A Milli Takım'da değerlendirmeliyiz" dedi. YAĞMUR MAÇI İPTAL ETTİRDİ
BEŞIKTAŞ'IN Antalya'da Bundesliga 2 ekibi Greuther Fürth ile oynayacağı hazırlık maçı yoğun yağış nedeniyle iptal edildi. Kartal, bu sebeple kampı iki maçla tamamlamış oldu. İlk hazırlık karşılaşmasında Helmond Sport'u 1-0 ile geçen siyah-beyazlılar, Afyonspor'u da 5-1 mağlup etmişti.