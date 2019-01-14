Fenerbahçe'de Serdar Aziz bekleyişi sürüyor

Fenerbahçe yönetimi, Serdar Aziz konusunda bekleyişini sürdürüyor. Galatasaray'ın Serdar Aziz'e söylediği "Alacaklarını bırak, 3 milyon Euro da bonservis getir" sözünün ardından Fenerbahçe transferi beklemeye aldı. Serdar Aziz'in menajerine "Geçmiş alacaklarını biz karşılarız, bonservisi alırsanız transfer gerçekleşir" dedikten sonra Fenerbahçe yönetimi herhangi bir adım atmadı. Serdar transferinin Ocak ayının son günlerine doğru hareketlenmesi bekleniyor.

ERSUN YANAL BIRAKMIYOR

Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'a Tolgay için yaptığı son teklif kabul görmedi. Siyah- beyazlılar, Şener ve 4 milyon Euro bonservis istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Şener'in gönderilmesine karşı çıktığı belirtildi.

EFSANE LEFTER ANILDI

F.Bahçe, ölümünün 7. yılında Lefter Küçükandonyadis'i andı. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından "Yerin hiçbir zaman dolmayacak", "Efsaneler Ölmez" videosu paylaştı. TFF ise "2018-20 sezonuna adını vermekten büyük onur duyduğumuz Lefter Küçükandonyadis'i saygı ve sevgiyle anıyoruz" mesajı yayınladı.

BAŞKAN ERDOĞAN UNUTMADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla Lefter Küçükandonyadis'i andı. Başkan Erdoğan, Lefter'in Fenerbahçe formalı resmini, "Türk futbolunun unutulmaz ismi, Milli Takım ve Fenerbahçe'nin büyük efsanesi 'Ordinaryus' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 7. yıl dönümünde saygıyla anıyorum" notu eşliğinde paylaştı.

PANİK YOK!

Fenerbahçe'de transferde Sadık Çiftpınar dışında henüz yeni bir isim açıklanmadı. Menajerlerin önerileri doğrultusunda bazı yabancı isimlerle temas kuruldu, ancak son noktaya gelinen hiçbir oyuncu yok. Başkan Ali Koç'un yakın dostlarıyla yaptığı sohbette "Kesinlikle panik havasında değiliz. Doğru oyuncular için doğru fiyatların oluşmasını bekliyoruz" dediği bildirildi. Victor Moses, Adrien Silva gibi isimler, 1.5 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralanacak.