Manchester City 3 golle kazandı

Ligin 22. haftasının kapanış maçında Etihad Stadı'nda Wolverhampton'u konuk eden Manchester City, 10 ve 39. dakikalarda Gabriel Jesus'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Manchester City, 78. dakikada Conor Coady'nin kendi kalesine attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Wolverhampton'da Willy Boly 19. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester City'nin 9-0 kazandığı İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Burton Albion ağlarına 4 gol bırakan Brezilyalı yıldız Gabriel Jesus, ligde de attığı 2 golle takımını sırtlayan isim oldu.

Wolverhampton galibiyetiyle 53 puana yükselen Manchester City, 22. hafta sonunda lider Liverpool'un 4 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.