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: 'nde ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından 'nde gelişmesi. Başkent temsilcisi, Teknik Direktör ile olan sözleşmesini feshetti.

Giriş Tarihi: 14.1.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 12:51
Son dakika: Ankaragücü'nde Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı. Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayram Bektaş ile bugün Beştepe Tesisleri'nde görüştüklerini ve yolları ayırdıklarını söyledi.

Başkan Yiğiner, yeni teknik direktörün Mustafa Kaplan olduğunu ifade ederek, "Bayram hocamızla anlaşarak sözleşmeyi feshettik. Kısa bir süre önce izleme ekibinin başına gelen Mustafa Kaplan'ı teknik direktör olarak görevlendirdik. Bundan sonra takımımız Kaplan'a emanet." diye konuştu.

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Son dakika: Ankaragücü'nde Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı
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