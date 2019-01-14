Tetteh olmadı rota İngiltere!

Günlerdir Benjamin Tetteh'in peşinden koşan Galatasaray son teklifini 1 milyon Euro kiralama+sezon sonu 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde yapmıştı. İngiliz ekiplerinin 21 yaşındaki Ganalı forvete ilgisini fırsat bilen Sparta Prag, 12 milyon Euro ile oturduğu pazarlıkta en son peşin 8 milyon Euro'ya kadar indi ancak kiralama teklifini reddetti. Çekya ekibinin olumsuz cevabı üzerine Tetteh defteri kapandı.
Galatasaray yönetiminin forvet transferini bitirmek için bir menajere yetki verdiği ve söz konusu menajerin İngiltere'de temaslara başladığı gelen haberler arasında.