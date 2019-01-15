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Avrupalı scoutlar 'e akın etti! ...

’nun düzenlediği 20. ’na katılan takımları takip için ’e gelen dünyaca ünlü futbolcu izleme antrenörleri (Scout), Altınordu kulübü tarafından ağırlandı. Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’ndeki maçları izleyen antrenörler, daha sonra tesislerde incelemelerde bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 15:43
Avrupalı scoutlar İzmir'e akın etti! Ege Kupası...

Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Dış İlişkiler Sorumlusu Aydın Güvenir ve Avrupa Temsilcisi Yasin Özçelik, katılımcılara detaylı bir sunum yaptı. Bayern Münih, Juventus, PSV, Aston Villa, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Villarreal, Frankfurt, Shaktar Donetsk, Basel, Manchester United, Stuttgart ve Borussia Dortmund'dan gelen konuklar, gün sonunda ise yemekte ağırlandı.

Altınordu FK CEO'su Barış Orhunbilge, 20. Ege Kupası gibi önemli bir organizasyonun Altınordu tesislerinde yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Şu anda sadece Ege Kupası'na katılan ülkeleri değil, Avrupa'nın en önemli kulüplerinin en üst düzeydeki oyuncu izleme antrenörlerini de misafir ediyoruz. Organizasyon yapımız hakkında bilgilendirmeler yaparken, bizimle aynı havayı solumalarını sağlıyoruz. Biçim için çok önemli bir tanıtım fırsatı" dedi.

Liverpool Oyuncu İzleme Başantrenörü Dave Moss ise Altınordu'nun Avrupa'da kısa sürede çok tanınan bir kulüp konumuna yükseldiğini vurgulayarak, "Tesisler, sahalar, binalar bir oyuncunun gelişimi için tabi ki çok önemli. Ancak bundan daha önemli olan şey felsefedir. Altınordu, bu felsefeyi oluşturmuş bir kulüp" yorumu yaptı.

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Avrupalı scoutlar İzmir'e akın etti! Ege Kupası...
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