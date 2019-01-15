Bayram Bektaş gitti, Mustafa Kaplan geldi...

BUGÜN NELER OLDU

MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar resmen ayrıldı. Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu. Önceki gün istifası yönetim kurulu tarafından kabul edilmeyen Bektaş dün kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile bir araya geldi ama taraflar arasında anlaşma olmadı. Başkan Yiğiner, yeni teknik direktörün Mustafa Kaplan olduğunu ifade ederek, "Bayram hocamızla anlaşarak sözleşmeyi feshettik. Kısa bir süre önce izleme ekibinin başına gelen Mustafa Kaplan'ı teknik direktör olarak görevlendirdik. Bundan sonra takımımız Kaplan'a emanet" dedi.