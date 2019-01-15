Beşiktaş, Babel'in Fulham'a transfer olduğunu açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in bonservisi ile birlikte İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olduğunu açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Babel'in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ryan Babel'e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Öte yandan Fulham Kulübü de Babel'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Beşiktaş'ın 2017 Ocak'ında renklerine bağladığı Babel, siyah beyazlı formayla çıktığı 89 maçta 29 gol atıp 19 asist yaptı. 32 yaşındaki Beşiktaş ile 1 lig şampiyonluğu yaşadı.