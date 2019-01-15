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Çeyrek finale bir kala

’nda heyecan her tur katlanarak artıyor. , ve ’un sahne alacağı Son 16 Turu bugün başlıyor

Giriş Tarihi: 15.1.2019
Çeyrek finale bir kala
Memleket futbolunun 1 numaralı adresi olan, birçok ligden önemli ekibi bir araya getirip futbol sevgisini ülkenin tüm şehirlerine yayan Ziraat Türkiye Kupası, Son 16 Turu heyecanıyla geri dönüyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi ülkenin köklü ekiplerinin boy göstereceği tura bugün saat 16.00'da oynanacak Kayserispor- Akhisarspor maçıyla start verilecek. Perşembe akşamına dek 8 eşleşme ATV ve A Spor ekranlarında yer alacak. Rövanş mücadeleleri ise 22-24 Ocak tarihleri arasında oynanacak.

BUGÜN
16.00 Kayserispor-Akhisarspor A Spor
18.00 Antalyaspor-Göztepe A Spor
19.50 Boluspor-Galatasaray ATV

YARIN
16.30 E.Y.Malatyaspor-Bodrumspor A Spor
18.30 M.Başakşehir-Hatayspor A Spor
20.30 Trabzonspor-Balıkesirspor ATV

PERŞEMBE
18.30 A.Alanyaspor-Kasımpaşa A Spor
20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe ATV
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Çeyrek finale bir kala
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