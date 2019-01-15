Çeyrek finale bir kala

Memleket futbolunun 1 numaralı adresi olan, birçok ligden önemli ekibi bir araya getirip futbol sevgisini ülkenin tüm şehirlerine yayan Ziraat Türkiye Kupası, Son 16 Turu heyecanıyla geri dönüyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi ülkenin köklü ekiplerinin boy göstereceği tura bugün saat 16.00'da oynanacak Kayserispor- Akhisarspor maçıyla start verilecek.
Perşembe akşamına dek 8 eşleşme ATV ve A Spor ekranlarında yer alacak. Rövanş mücadeleleri ise 22-24 Ocak tarihleri arasında oynanacak. BUGÜN 16.00
Kayserispor-Akhisarspor A Spor 18.00
Antalyaspor-Göztepe A Spor 19.50
Boluspor-Galatasaray ATV YARIN 16.30
E.Y.Malatyaspor-Bodrumspor A Spor 18.30
M.Başakşehir-Hatayspor A Spor 20.30
Trabzonspor-Balıkesirspor ATV PERŞEMBE 18.30
A.Alanyaspor-Kasımpaşa A Spor 20.30
Ümraniyespor-Fenerbahçe ATV