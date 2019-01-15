Çeyrek finale bir kala

BUGÜN NELER OLDU

Memleket futbolunun 1 numaralı adresi olan, birçok ligden önemli ekibi bir araya getirip futbol sevgisini ülkenin tüm şehirlerine yayan Ziraat Türkiye Kupası, Son 16 Turu heyecanıyla geri dönüyor.Perşembe akşamına dek 8 eşleşme ATV ve A Spor ekranlarında yer alacak. Rövanş mücadeleleri ise 22-24 Ocak tarihleri arasında oynanacak.Kayserispor-AkhisarsporAntalyaspor-GöztepeBoluspor-GalatasarayE.Y.Malatyaspor-BodrumsporM.Başakşehir-HataysporTrabzonspor-BalıkesirsporA.Alanyaspor-KasımpaşaÜmraniyespor-Fenerbahçe