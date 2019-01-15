Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Cihat Arslan: Avantajlı bir skor elde ettik

: Avantajlı bir skor elde ettik

Teknik Direktörü , son 16 turu ilk maçında 'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından “Avantajlı bir skor elde ettik” dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 20:48
Cihat Arslan: Avantajlı bir skor elde ettik

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 1. maçında Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek, avantajlı bir skor elde etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Avantaj kazanmak istiyorduk. Rakibimizin çok değerli oyuncuları var. İlk 10-15 dakika tutuk başladık. Ama sonra açıldık. İkinci yarı Regattin'in sakatlığından dolayı biraz kimyası bozuldu. Onlar oyuncu değişikliklerinden biraz artı olarak çıktı. İkinci yarıda Kayserispor daha iyi oynadı. Bu tarz oyunu sevmiyorum ama skoru koruduk. Avantajlı bir skor. Her şey bitmiş değil, ben bu maçları çok önemsiyorum. Futbol öyle bir şey ki sürekli ciddiyetle yaklaşmanız gerekiyor. Kayserispor bunu ikinci yarıda çok iyi değerlendirdi" ifadelerini

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cihat Arslan: Avantajlı bir skor elde ettik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN