Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı kararı verildi...

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın verdiği raporda, "Şener benim kullanmayı düşündüğüm bir oyuncu" dedikten sonra tecrübeli sağ beki Beşiktaş'a, Tolgay'ın takasında vermekten vazgeçti. Sarı-lacivertli yönetim, Şener Özbayraklı yeniden anlaşmak için görüşmelere başlama kararı aldı. Fenerbahçe, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık yeni sözleşme önerecek.

ANTALYA'DA GÖZE GİRDİ

2015-2016 sezonunda 5 milyon TL bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, bu dönemde önünde sürekli farklı sağ bekler olmasına rağmen önemli şanslar yakaladı. Geçen sezonu Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezleri arasında bitiren Şener, Antalya kampındaki performansıyla Yanal'ın da gözüne girdi. Tecrübeli oyuncuyla önümüzdeki günlerde görüşmelere başlanacak. Fenerbahçe bu hamleyle, sezon sonunda oyuncunun bedelsiz ayrılma ihtimalini ortadan kaldıracak.