Fenerbahçe’den son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor

Transfer sezonunun başlaması ile birlikte harekete geçen sarı lacivertli yönetim orta sahayı güçlendirmek için düğmeye bastı. Transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe yönetimi sıkıntı yaşamak istemiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kadrolarına takviye yapacaklarını da belirtmişti. Bu açıklamaların ardından taraftarların gözü kulağı son dakika transfer haberlerine çevrildi.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER BOMBASI PATLIYOR

Fenerbahçe cephesinde orta saha transferi için hareketli saatler yaşanıyor. İşte 15 Ocak transfer haberleri;