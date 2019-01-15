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’den son dakika ! Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor

Spor Toto Süper Lig’in son sıralarında bulunan , ara döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Stopere yapılan takviyenin ardından orta saha transferi için de çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertli taraftarlar da son dakika transfer haberlerine yakından ilgi gösteriyor. Peki, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde hangi isimler yer alıyor ve yaşanan son gelişmeler neler? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 15.1.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 12:50
Fenerbahçe’den son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor

sezonunun başlaması ile birlikte harekete geçen sarı lacivertli yönetim orta sahayı güçlendirmek için düğmeye bastı. Transferde ince eleyip sık dokuyan yönetimi sıkıntı yaşamak istemiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kadrolarına takviye yapacaklarını da belirtmişti. Bu açıklamaların ardından taraftarların gözü kulağı son dakika transfer haberlerine çevrildi.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER BOMBASI PATLIYOR

Fenerbahçe cephesinde orta saha transferi için hareketli saatler yaşanıyor. İşte 15 Ocak transfer haberleri;

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Fenerbahçe’den son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor
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