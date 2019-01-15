Hakemleri baskı altına almak için konuşuyorlar

BUGÜN NELER OLDU

ntalya Belek'te hakemlerle kampta bulunan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu ligin ilk yarısında yüzde 5 civarında hakem hatası belirlediklerini söyledi. Eleştirilere de değinen Namoğlu, "Konuşanların amacı hakem ve hakem camiasına baskı kurmak. Biz bunu yıllardır yaşıyoruz. Bu konularda deneyimliyiz. Onların o söylemleri doğru değil. Birisi çıkıyor diyor ki, 'Şu kadar puanım gitti'. Baktığınızda yumrukla, elle gol atmış, el verilmemiş. Sen adaletsiz bir gol istiyorsan diyecek bir şey yok. Adalet her şeyden önemlidir. VAR onu uyguluyor" dedi.Bazı tarafların iki yüzlü konuştuğunu belirten Namoğlu, "Bir bölüm diyor ki bana stajyer hakem verme. Öteki diyor ki bana aynı yüzleri ver. Biz hakemleri alıyoruz ama onları Spor Toto 1. Lig'de deneyim kazandırarak yıpranmadan, yok olmadan yapıyoruz. Deniz Ateş Bitnel bir maçta yok oldu gitti. Bunlara sebep vermemek için kazanmaya çalışıyoruz. Biz kimin nasıl yetişeceğini biliyoruz" şeklinde konuştu.