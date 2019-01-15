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’nun sözleşmesinde özel madde! O maçta sakatlansaydı...

'ın yeni transferi , Chaves’in Tondela’yı 2-1 yendiği lig maçında genç futbolcu sakatlansaydı sarı kırmızılı kulüp lehine sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı doğacaktı.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019
Marcao’nun sözleşmesinde özel madde! O maçta sakatlansaydı...

Galatasaray transferini geçen hafta duyurduğu Marcao'ya dün kavuştu. Brezilyalı stoper, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. KAP açıklamasına rağmen Marcao pazar akşamı son kez Chaves formasını giydi. Bu durum sarı-kırmızılı camiada tartışmaya neden olurken, yönetimin işini garantiye aldığı öğrenildi.

3 buçuk sezonluğuna yıllık ücret ve bonservisine 6.3 milyon Euro yatırım yapılan Marcao, Chaves'in Tondela'yı 2-1 yendiği lig maçında sakatlansaydı Galatasaray'a sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı doğacaktı. Ancak Marcao sakatlanmadı ve fizik olarak yüzde 100 hazır halde Galatasaray'a katılıyor.

İSTANBUL'DA

Gece yarısı İstanbul'a gelen Marcao, az sayıda taraftar tarafından karşılandı.

BOLU'DA COŞKULU KARŞILAMA

Galatasaray, dün son taktik çalışmasını Florya'da yaptı ve öğleden sonra kara yoluyla Bolu'ya gitti. Sarı-kırmızılıları buradaki taraftarı tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı.

GALATASARAY ATV'DE

SAAT: 19:50
G.Saray bugün Türkiye Kupası'nda Boluspor'a konuk olacak. ATV'nin naklen yayınlayacağı müthiş maç saat 19.50'de başlayacak.Teknik direktör Fatih Terim kaleci Muslera dışında as kadro ile sahaya çıkacak.

İşte Serdar Aziz'in transfer kararı

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Marcao’nun sözleşmesinde özel madde! O maçta sakatlansaydı...
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