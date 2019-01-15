Nesiller boyu kırılamayacak rekor

BUGÜN NELER OLDU

2004-2005 sezonundan bu yana Barcelona A takımı forması giyen 31 yaşındaki Messi, La Liga'da toplam 435 karşılaşmada 400 gole ulaşarak hem tarih yazdı, hem de Avrupa basınını salladı.Barcelona formasıyla sahaya çıktığı tüm resmi maçlarda toplambir sonraki karşılaşmada Katalan ekibiyleAvrupa'nın önemli liglerinde de (İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa) en fazla gol atan futbolcu olarak öne çıkıyor