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Nesiller boyu kırılamayacak rekor

ile ’da 435 maçta tam 400 gol atan , İspanya Ligi’nde bu rakama ulaşan ilk isim oldu

Giriş Tarihi: 15.1.2019
Nesiller boyu kırılamayacak rekor
2004-2005 sezonundan bu yana Barcelona A takımı forması giyen 31 yaşındaki Messi, La Liga'da toplam 435 karşılaşmada 400 gole ulaşarak hem tarih yazdı, hem de Avrupa basınını salladı. Mundo Deportivo, AS ve Marca efsane oyuncunun kırdığı rekorun nesillerce kırılamayacağı vurgusunu yaptı. Barcelona formasıyla sahaya çıktığı tüm resmi maçlarda toplam 575 gol ve 224 asist ile oynayan Messi, bir sonraki karşılaşmada Katalan ekibiyle 800. maçına çıkacak. La Liga'da 17 gol ile gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Arjantinli yıldız, Avrupa'nın önemli liglerinde de (İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa) en fazla gol atan futbolcu olarak öne çıkıyor
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Nesiller boyu kırılamayacak rekor
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