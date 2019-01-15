SABAH yazarlarından transfer yorumu

AHMET ÇAKAR

Taraftarı kandırdılar

İdarecilerimiz maalesef birkaç takım dışında kendi taraftarlarını kandırdılar. Onlara pembe tablolar sundular. Devre arasını bekleyin, harika transferler geliyor dediler. Bırakın gelmeyi takımlar önemli oyuncularını sattılar ya da satmak zorunda kaldılar. Önce Galatasaray'dan başlayalım. Rodrigues, Eren ve Serdar… Bunların üçü de ilk yarı mükemmel mi oynadılar, hayır ama takımda her zaman için kendilerine ilk 11'de yer bulan, önemli oyunculardı. Bunlardan bazıları satıldı, bazıları tasfiye edildi. Gele gele bugüne kadar bir tek adı sanı belli olmayan, üstelik 3.5 milyon Euro bonservis ödendiği iddia edilen Marcao diye bir oyuncu geldi. Çin'den Alan diye bir oyuncu bekleniyor, onun da gelip gelmeyeceği düne kadar belli değildi. Oysa ki Mustafa Cengiz ve Fatih Terim ikilisi aylardır devre arası gelsin, rahatlayacağız, güçleneceğiz diyorlardı ama bırakın güçlenmeyi, bence ciddi bir güç kaybına uğradılar. Fenerbahçe'ye bakalım, Sanki Fenerbahçe'nin en büyük problemi defanstaymış gibi Sadık'ı aldılar. Sadık'ın alınmasına karşı değilim ama Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı defansta değildi. Gelelim Beşiktaş'a… Bana göre Beşiktaş'ın şu andaki kadrosunda en etkili oyuncusu Babel idi. Beşiktaş'ı anlayabiliyorum. Babel sorun yarattı, para istedi ama sonuçta o da Pepe gibi Beşiktaş'tan ayrıldı. Beşiktaş'ın avantajı şu: Ne olursa olsun taraftar istemese de sakatlık problemi ve yaşı geçkin olsa da Burak Türkiye Ligi için çok önemli bir gol silahı… Burak kendinden beklenen performansın yüzde 80'ini göstersin, Beşiktaş Babel'i aramaz. Tüm bunlara baktığımızda devre arası bütün ibre Başakşehir'e döndü. Zaten 6 puanlık farkla ilk yarıyı lider bitirmişlerdi, oturmuş bir kadro kaliteli oyunculardan kurulmuştu. Üstelik Robinho ve Serdar Taşçı gibi nokta transferlerle daha da güçlendiler. Yüzde 80 şampiyon adayıydılar, bence yüzde 90'ların üzerine çıktı.

ERMAN TOROĞLU

Müneccim olmaya hiç gerek yok!

Bu işe cevap vermek için müneccim olmaya gerek yok. Büyüklerde gelenler giden eksi. Deniz bitti, bunların içinde en kârlısı şu anda lider olan Başakşehir çünkü adamlar zaten ilk yarıyı lider bitirdiler. Kadro da kötü değildi. İki tane her an oynayabilecek devedişi gibi oyuncu aldılar. Diğerleri lafla peynir gemisi yürütüyorlar. Ama büyüklerin artık eski kaşar olduğu meydana çıktı. Hâlâ eski kaşarlık halleriyle götürelim diyorlar ama şu andaki taze kaşar onlardan daha iyi ve daha akıllı ve daha doğru hareket ediyor.

LEVENT TÜZEMEN

Onazi'nin yeri dolarsa Trabzon yarışta kalır

Denizleri hatta karaları bile tüketen, kasaları tam takır olan kulüpler taze para bulmak için elindeki kıymetli mallarını satıyor. Alıcı bulan kulüpleri şanslı sayıyorum. Örneğin G.Saray, Rodrigues'i çok iyi fiyata sattı. Ama ciddi alacakları olan Eren-Serdar ikilisinin akıbetleri belli değil. 1 Eylül 2018'den bu yana özlemle beklenen bir golcü hâlâ gelmedi. Yönetimin her talebinde storlara koşup destek olan taraftarlar burunlarından soluyor. Sol ayaklı stoper Marcao dışında eğer alınabilirse, güçlü bir golcü G.Saray'ı şampiyon yapar. Görünen köye göz atarsak kadro derinliğini koruyan Başakşehir liderlik koltuğunda oturmaya devam eder. Eğer Trabzonspor Onazi'nin yerini içerden biriyle doldurursa yarışta olur. Burak Yılmaz zirve yarışında ciddi fark yaratır ve Beşiktaş'ın gol susuzluğunu giderir. Akla kara için son tarih: 1 Şubat...

GÜRCAN BILGIÇ

En büyük kaybı Malatyaspor yaşadı

Aslında dengeler yerini buluyor. Son birkaç sezonda gerek yönetici, gerek taraftar baskısıyla çözümü transferde arayan büyük kulüpler sonunda ödeme yapamayacaklarını anladılar ve belki de gelecek sezona da yansıyacak "arınma dönemi" başlattılar.

İşin garibi tek santrforunu ve en önemli defans oyuncusunu gönderdiği halde hiçbir Galatasaraylının "yandık, bittik" dememesi. Beşiktaş tartışılmayacak oyuncusundan vazgeçiyor veya Trabzonspor iki kaptanını gönderiyor, yine "neden yaptınız" diyen çıkmadı. Çünkü herkes sözleşmelerdeki rakamlarla sahadaki performanslarının eşleşmediğinin farkında… Oyuncular sadece geçmişteki birkaç maçla hatırlanıp bunun mirasını yemişler. Bu noktada Başakşehir tüm rakiplerine fark attı. Gönderdiği oyuncular olduğu gibi yerine aldıklarıyla da açıklarını kapattı. Dolayısıyla en şanslı takım onlar. En büyük kaybı Yeni Malatyaspor yaşadı. Kasımpaşa'nın da yeni transferleriyle performansını artırması halinde çok bilinmeyenli 17 maçlık bir problemimiz var.

SERKAN KORKMAZ

Medipol Başakşehir'i Kasımpaşa zorlar

Kulüplerin finansal durumu herkesin malumu… Taraftarı olmasa da kulüp yönetimlerini 2019'un ilk günlerinde borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili TFF ve TBB arasındaki anlaşma transferden daha çok heyecanlandırdı. Galatasaray ligin ilk yarısını kötü bir trendle geçerken; değil kadroyu güçlendirmek, elindekileri de tutamadı. Transferin bitmesine sayılı anlar kala Belhanda'nın çok kuvvetli gitme olasılığı ve hâlâ yapılamayan golcü transferinden dolayı taraftar hoşnutsuz. Beşiktaş da özellikle hücum hattında ciddi kan kaybediyor. Fenerbahçe taraftarı da istediği başkan ve teknik adamla devam eden sezonda kadrodan memnun değil. Trabzonspor ise Onazi'nin sakatlanması ve Kucka'nın gidişiyle ciddi bir orta saha buhranına girdi. Dolayısıyla Başakşehir istikrarlı kulüp yapısıyla hayli ön plana çıkıyor. Abdullah Avcı'ya sorsak şampiyonluk yolundaki en güçlü rakiplerini onlar da Denizli'nin takımı Kasımpaşa olarak görüyordur eminim.