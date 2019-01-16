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: Oyuna iyi başladık ve oyun planı içinde doğru işler yaptık

teknik direktörü , son 16 turu ilk maçında karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 22:44

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u 1-0 yenen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, rövanşta zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, "Hatayspor'u tebrik ediyorum. İyi bir takımla oynadık. Oyuna iyi başladık ve oyun planı içinde doğru işler yaptık. Oyun planı içinde doğru işler yapınca pozisyonlar ürettik. Attığımız golü çalışmıştık. Gol öncesinde çalıştığımız oyun kurma organizasyonunda hata yaptık, rakip bizi cezalandırabilirdi. Rakibe geçişten ve oyun kurmadan pozisyon verdik. 83 ve 95. dakika arasında rakip 10 kişi olsa da pozisyon üretemedik. Orada zor bir maç bizi bekliyor. Olumlu olumsuz durumlara bakacağız. Ligimiz de başlıyor. Trabzonspor'la final değil ama çok anlam ifade eden bir maça zihinsel bir şekilde çalışarak başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Avcı, yeni transferlerden Serdar Taşçı ile ilgili olarak ise "Şu an itibarıyla yüzde yüz verim beklemiyorum ama oyunu beni tatmin etti, daha iyisi olabilir." diye konuştu.

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Abdullah Avcı: Oyuna iyi başladık ve oyun planı içinde doğru işler yaptık
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