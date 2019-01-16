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son 16 turu ilk maçında , 'u konuk ediyor. Müsabaka A Spor ve sabah.com.tr'den naklen yayınlanıyor.

Giriş Tarihi: 16.1.2019 18:38 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 18:42
CANLI | Medipol Başakşehir - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u konuk ediyor. 18.30'da başlayan ve A Spor'dan naklen yayınlanan müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalıyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Kemal Elmas yapıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 0-0 HATAYSPOR

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Attamah, Serdar Taşçı, Hafez, Soner, Gökhan İnler, Napoleoni, Jojic, Elia, Adebayor

HATAYSPOR: Ömer, Murat, Soner, Mehmet Dingil, Yasin, Hamidou, Diallo, Tom, Korkhisko, Gökhan, Gomis

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CANLI | Medipol Başakşehir - Hatayspor
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