CANLI | Medipol Başakşehir - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u konuk ediyor. 18.30'da başlayan ve A Spor'dan naklen yayınlanan müsabakada Abdülkadir Bitigen düdük çalıyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Kemal Elmas yapıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 0-0 HATAYSPOR

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Attamah, Serdar Taşçı, Hafez, Soner, Gökhan İnler, Napoleoni, Jojic, Elia, Adebayor

HATAYSPOR: Ömer, Murat, Soner, Mehmet Dingil, Yasin, Hamidou, Diallo, Tom, Korkhisko, Gökhan, Gomis