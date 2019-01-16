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’de son dakika haberleri! Fenerbahçe yıldız futbolcu için harekete geçti

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarıda üst sıralara yükselmeyi hedefleyen sarı lacivertli takımda çalışmaları devam ediyor. Taraftarların da gözü kulağı son dakika transfer haberlerine çevrildi. 31 Ocak’ta sona erecek olan ara transfer dönemi öncesi stopere takviye yapan , yıldız kanat oyuncusu için de düğmeye bastı. Teknik Direktör Ersun Yanal ve bu futbolcu ile ilgili son kararı verecek. İşte Fenerbahçe’nin transfer listesi!

Giriş Tarihi: 16.1.2019 14:42
Fenerbahçe’de son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe yıldız futbolcu için harekete geçti

cephesinde orta saha transferi için hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosuna güçlendirerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaparak üst sıralara tırmanmayı hedefleyen sarı lacivertli yönetim çalışmalarına devam ediyor. Son dakika gelişmesine göre orta saha transferi için yeni bir isim gündeme geldi. 31 Ocak'ta sona erecek olan ara dönemi öncesi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimleri ve sıcak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE TRANSFER İÇİN DÜĞMEYE BASTI! YILDIZ FUTBOLCU…

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı lacivertli yönetim yeni bir isimi gündeme aldı. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o isimler;

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Fenerbahçe’de son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe yıldız futbolcu için harekete geçti
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