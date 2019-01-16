Gurbetçi operasyonu

Beşiktaş, Düsseldorf''un altyapı takımında oynayan Muhayer Oktay'ın transferini tamamladı. Merkez ve ofansif orta saha oynayan 19 yaşındaki Muhayer'in imza için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi
. Siyah-beyazlılar, Schalke 04'ün U19 takımının kaptanlığını yapan Görkem Can için de nabız yokluyor. Stoper ve sol bek mevkilerinde oynayan 18 yaşındaki futbolcu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Everton'un da ilgilendiği belirtildi. Bu sezon takımıyla 20 maça çıkan Görkem, savunmada görev yapmasına rağmen 4 gol atmayı başardı.