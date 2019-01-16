Gurbetçi operasyonu

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Beşiktaş, Düsseldorf''un altyapı takımında oynayan Muhayer Oktay'ın transferini tamamladı.. Siyah-beyazlılar, Schalke 04'ün U19 takımının kaptanlığını yapan Görkem Can için de nabız yokluyor. Stoper ve sol bek mevkilerinde oynayan 18 yaşındaki futbolcu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Everton'un da ilgilendiği belirtildi.